Eccellenza Marche, il Ciabbino cade con la Pergolese e retrocede in Promozione

Domenica nefasta per le squadre ascolane. Dopo il Monticelli che saluta la Serie D, anche il Ciabbino deve archiviare un'amara retrocessione perdendo la sfida playout con la Pergolese. Nonostante la squadra di Filippini avesse due risultati su tre per restare nel campionato di Eccellenza Marche nella gara unica giocata oggi pomeriggio al Picchio Village, ad imporsi per 3-1 sono stati gli ospiti guidati dall'ex centrocampista dell'Ascoli Calcio Biso. Decisive una doppietta di Bondi ed una rete di Righi, gol dei padroni di casa realizzato da Filiaggi.









