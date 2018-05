Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Venerdì 11 Maggio

Ascoli Piceno

Tempo stabile con cieli sereni al mattino, poco nuvolosi al pomeriggio; nubi sparse anche in serata . Temperature comprese tra +13°C e +24°C.

Marche

Tempo stabile al mattino con sole prevalente su tutto il territorio; isolati temporali sugli Appennini al pomeriggio, sereno o poco nuvoloso altrove. Fenomeni in generale esaurimento in serata salvo residue piogge sui settori appenninici.

Italia

Bel tempo al mattino su tutti i settori del nord Italia con cieli sereni o poco nuvolosi. Nubi convettive in rapido sviluppo al pomeriggio su Alpi e Appennino e rovesci o temporali associati, in esaurimento poi verso sera e notte. Condizioni di tempo stabile al mattino al Centro Italia con cieli poco nuvolosi, rovesci e temporali in rapido sviluppo al pomeriggio sui settori interni, in esaurimento poi in serata e nottata. Anche al sud Italia condizioni di tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, possibili soltanto locali e isolati rovesci o temporali al pomeriggio sui settori più interni dell'Appennino.

Temperature stazionarie le minime, in aumento nei valori massimi.





