Trading Online: Ecco le migliori piattaforme

Si possono fare degli investimenti in piena autonomia e senza rivolgersi a un intermediario, ovvero un operatore bancario oppure un broker finanziario, utilizzando le piattaforme per il Trading Online.

Le piattaforme di Trading Online offrono agli investitori delle condizioni pratiche e convenienti per investire il proprio capitale nei mercati finanziari, inoltre essendo regolamentate e autorizzate ad operare risultano anche particolarmente sicure.

Cosa sono le Piattaforme di Trading Online

Una piattaforma di Trading Online altro non è che un programma la cui funzione è quella di consentire l'accesso, tramite internet, ai mercati finanziari con lo scopo di investire un capitale.

Questo programma o software, solitamente rilasciato da un broker, può essere utilizzato sul web oppure scaricato direttamente sul computer.

Secondo il sito tradingonlinebroker.com, esistono diverse piattaforme di Trading online, ognuna con delle caratteristiche diverse ma tutte possono offrire parecchi vantaggi agli investitori e nessuna ha dei costi nascosti. Nonostante le piattaforme di Trading Online siano generalmente sicure bisogna ricordare che investire nel mondo finanziario comporta sempre qualche rischio, quindi bisogna sempre stare attenti perché si potrebbe perdere l'intero capitale.

Le migliori piattaforme di Trading Online

Una delle piattaforme più interessanti è quella di Markets.com che grazie alle sue funzionalità molto semplici e intuitive e molto facile da usare come piattaforma di Trading, grazie al suo menu performante l'investitore che si servirà di Markets.com avrà anche la possibilità, grazie all'ausilio di un widget la cui funzione è quella di mostrare le posizioni aperte, di restare sempre informato sull'andamento degli investimenti effettuati.

Inoltre la piattaforma Markets.com dispone di tre elementi che si rivelano utili per il Trader, quindi grazie alla Raccomandazione degli Analisti grazie alla classificazione che giornalmente questi esperti faranno si avranno sempre le informazioni sull'andamento della Borsa; con il Trading Now invece si avrà la possibilità seguendo criteri diversi in base alle proprie preferenze di ordinare gli Asset e seguire in questo modo i beni ad alta volatilità, di controllare i massimi/minimi settimanali e vedere le percentuali maggiori di aumento/diminuzione; infine con l'Events & Trade si potranno riascoltare le previsioni fatte dagli esperti cliccando semplicemente sui Market Movie.

Un'altra valida piattaforma è la XTB, la cui funzione oltre a quella di permettere il Trading Online è anche quella di fornire, gratuitamente, una formazione tramite il Treding Accademy, basterà semplicemente aprire un conto Demo e grazie ai corsi si potrà imparare come fare ad investire in Borsa.

Inoltre la piattaforma XTB ha un'intera pagina dedicata solo al Trading Online, dove grazie ad articoli, video tutorial e corsi di Trading in questo modo si potrà avere un prezioso aiuto sia per migliorare sia per imparare a muoversi all'interno dei Mercati Finanziari.

La Trading Accademy inoltre si divide in corsi specifici per il livello di Trading, quindi per un principiate sarà utile un corso Basic, che fornirà le conoscenze elementari per muoversi nei Mercati Finanziari; mentre per le persone un po' più di familiarità con il mondo borsistico sarà utile un corso Intermediante, che fornirà conoscenze più avanzate del corso Basic e aiuterà ad approfondire le proprie conoscenze sugli investimenti; infine per gli esperti sarà utile un corso Expert, dove saranno forniti degli approfondimenti per affinare le strategie e le tecniche per migliorare le conoscenze dei Mercati Azionistici.

Un'altra piattaforma valida invece è la IQ Option, che è molto semplice da utilizzare anche per i principianti, inoltre è anche interamente gratuita e non applica costi sulle commissioni.

IQ Option consente anche la registrazione e la prova gratuita senza obbligo di dover aprire un conto di deposito reale, una procedura che si potrà fare successivamente e grazie al fatto che questa piattaforma ha il Trading di deposito piccolo si potranno caricare somme minime.

Un'altra piattaforma per il Trading Online è la eToro, che da la possibilità di effettuare il Trading gratuito in un modo diverso e molto innovativo grazie al Social Trading, un metodo inventato proprio da questa piattaforma, che consiste della possibilità di poter copiare quello che fanno altri Trader, ovviamente servirà l'autorizzazione e se verrà data eToro erogherà ai propri Trader e ai loro seguaci degli incentivi.

Per il Trading Online invece la piattaforma eToro da la possibilità, senza pagare commissioni, di operare con lo spread più conveniente per asset come ECC, Materie Prime, Azioni e Forex.

Un'altra piattaforma ancora è la 24Option autorizzata e regolamentata dalla CySEC, la piattaforma è completamente in lingua italiana ed è gratuita, possiede un sistema di notifiche Trading gratuite che arrivano direttamente dalla Faunus Analytics dando informazioni sull'andamento dei mercati, inoltre dispone di una piattaforma Demo anche essa completamente gratuita.

Infine come piattaforma per Trading Online troviamo la Alvexo, gestita a livello Europeo è molto sicura ed affidabile, offre agli investitori i Segnali di Trading Gratuito, ovvero la possibilità di ricevere due volte al giorno le notizie riguardanti le direzioni dei trend finanziari, il tutto in maniera assolutamente gratuita.