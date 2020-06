Unione Sportiva Acli Marche, già 250 iscritti al progetto ''Summer Yoga''

E’ partito nel migliore dei modi il progetto “Summer Yoga”. Sono già 250 gli iscritti ad una iniziativa che rientra nel progetto “Laboratori territoriali di prevenzione del tumore al seno” già realizzato negli anni 2018 e 2019 nel territorio delle province di Ascoli e Teramo su iniziativa della Cooperativa DLM.



Dall’8 giugno, infatti, le lezioni gratuite di yoga, che si svolgono ad Ascoli, San Benedetto del Tronto, Grottammare, Monsampolo e Folignano hanno visto la partecipazione di persone di ogni età interessate ad adottare stili di vita corretti, a utilizzare il movimento e la ginnastica come un vero e proprio farmaco naturale e dunque a seguire le lezioni tenute dall’insegnante Eugenia Brega. Il progetto già nelle due precedenti annualità ha ottenuto un notevole successo di persone coinvolte che sono state 252 nell’anno 2019 e 301 nell’anno 2018. Il progetto “Summer Yoga” viene realizzato in collaborazione con il Teatro delle foglie e con l’U.S. Acli Marche, col patrocinio e sostegno delle amministrazioni comunali di Ascoli Piceno, Grottammare e Folignano e della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, di Qualis Lab e Fondazione Carisap, con la collaborazione di Polisportiva Spazio Stelle e delle amministrazioni comunali di San Benedetto del Tronto e Monsampolo del Tronto. Per le informazioni e per le preiscrizioni (obbligatorie per assicurare il rispetto dei protocolli di sicurezza per contrastare il Covid) si possono contattare l’insegnante Eugenia Brega al numero 3358119319 o consultare la pagina facebook della Cooperativa DLM.

A San Benedetto del Tronto le lezioni si svolgono il lunedì dalle 19 alle 20 presso l’Hotel Pineta in via dei mille 10 ed il mercoledì dalle 7,30 alle 8,30 presso lo stabilimento Poseidon & Nettuno in via San Giacomo 34. A Grottammare la lezione si svolge il martedì dalle 19 alle 20 in Piazza Capponi (vicino ai nuovi campi da tennis, via Promessi sposi). A Stella di Monsampolo le lezioni si svolgono il mercoledì ed il sabato dalle ore 19 alle ore 20 nello spazio esterno della Polisportiva Spazio Stelle in Piazza Bachelet). Ad Ascoli la lezione si svolge il giovedì dalle ore 19 alle ore 20 nello spazio antistante la chiesa della Santissima Annunziata. A Folignano la lezione si svolge il venerdì dalle ore 19 alle ore 20 nei giardini di Piazza Bolivar a Villa Pigna. La partecipazione è gratuita.

