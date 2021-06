Chiarino di Recanati, festival delle due ruote giovanili col segno più con esordienti e allievi

di Redazione Picenotime

venerdì 04 giugno 2021

A Chiarino di Recanati, appuntamento abituale del 2 giugno per il ciclismo su strada giovanile con lo svolgimento del Trofeo Circolo Acli Chiarino per esordienti e del Trofeo Santissimi Giuseppe e Filippo Neri per allievi.

Dopo l’anno di pausa forzato a causa della pandemia, per lo staff e tutti i collaboratori dell’Associazione Ciclistica Recanati un premio e un riconoscimento alls passione e alle capacità organizzative nel mettere in scena tre gare di ottimo livello con una ragguardevole partecipazione dei migliori esordienti e allievi da quasi tutta Italia.

Apertura mattutina con la gara esordienti primo anno che ha fatto registrare qualche timido tentativo di fuga, fatta eccezione per la conquista del traguardo volante ad appannaggio di Teo Lancioni (Pedale A prendersi una bella soddisfazione è stato Stefano Cavalli (Velo Club Cattolica), secondo Filippo Girotti (Rinascita) e terzo Alessandro Baldelli (Alma Juventus Fano).

A seguire gli esordienti secondo anno, di rilievo il traguardo volante conquistato da Nicolò Grini (Bici Adventure Team) che poi si è dovuto arrendere allo spunto vincente di Giacomo Sgherri (Alma Juventus Fano). Con il secondo posto di Grini, il podio è stato completato da Mattia Persiani (Pedale Rossoblu-Picenum).

Nella gara pomeridiana allievi, disputata sulla distanza di 70 chilometri, dopo una prima parte filata via con diverse fughe, il gran premio della montagna a Federico Morresi (Pedale Chiaravallese) e i traguardi volanti ad appannaggio di Mattia Lodovichetti (Polisportiva Fiumicinese Fait Adriatica) e Ciro Nocerino (OP Bike), i continui saliscendi presenti nel finale hanno selezionato via via il gruppo dei migliori dal quale è partito con una poderosa progressione Samuele Scappini (Team Fortebraccio) vincitore davanti ad Angelo D'Orazio (Acd Guarenna) e ad Enea Sambinello (Polisportiva Fiumicinese Fait Adriatica).

Un elogio alla combattività anche per Eleonora Ciabocco del Team Di Federico-Ciclismo Insieme, campionessa regionale FCI Marche juniores donne in carica, che ha disputato la gara in promiscuità con gli allievi uomini ottenendo la 16°posizione assoluta.

Alla presenza di Massimo Romanelli (vice presidente vicario FCI Marche), Marco Marinuk (vice presidente FCI Marche), Jenny Papetta (consigliera FCI Marche) e Daniele Cervellini (consigliere del comitato provinciale FCI Macerata), sono state consegnate le maglie di campione regionale FCI Marche allievi a Alex Cecconi e quella provinciale FCI Macerata a Girotti per gli esordienti di primo anno e a Grini per i ragazzi di secondo anno.

“Siamo entusiasti di rivedere le normali attività sportive e non solo rimettersi in movimento – è stato il commento di Antonio Bravi, sindaco di Recanati - dopo la brutta esperienza dell’emergenza Covid-19. Sono le prime iniziative alle quali vogliamo testimoniare tutta la nostra vicinanza come amministrazione comunale, sperando che le cose vadano bene a livello generale ma siamo fiduciosi”.

ORDINE D’ARRIVO ALLIEVI

1. Samuele Scappini (Team Fortebraccio)

2. Angelo D'Orazio (Acd Guarenna)

3. Enea Sambinello (Polisportiva Fiumicinese Fait Adriatica)

4. Vittorio Friggi (Gubbio Ciclismo Mocaiana)

5. Mattia Maioli (Polisportiva Fiumicinese Fait Adriatica)

6. Matteo Valentini (Eurobike Riccione)

7. Nicolo' Pizzi (Pedale Rossoblu Truentum)

8. Alex Cecconi (Pedale Chiaravallese)

9. Anthony Montrone (Andria Bike)

10. Antonio Bassi (Team Go Fast)

11. Francesco Montanucci (Gubbio Ciclismo Mocaiana)

12. Samuele Franchi (Albergo Del Tongo)

13. Jacopo Gioia (Eurobike Riccione)

14. Davide Eusepi (Alma Juventus Fano)

15. Luca Scorzoni (Gubbio Ciclismo Mocaiana)

16. Eleonora Ciabocco (Ciclismo Insieme-Team Di Federico)

17. Davide Novelli (OP Bike)

18. Michael Carletti (Eurobike Riccione)

19. Luca Di Lupidio (OP Bike)

20. Francesco Solito (AC Dilettantistica Terradipuglia)

21. Antonio Carile (Asd Moreno Di Biase)

22. Tommaso Brunori (Team Fortebraccio)

23. Nicola Andreucci (Team Fortebraccio)

24. Riccardo Drei (Pedale Azzurro.Rinascita)

25. Filippo Erbacci (US Forti e Liberi - Zanetti Cicli)

26. Samuele Brunelli (Team Fortebraccio)

27. Gianmarco Pinton (OP Bike)

28. Tommaso Alunni (Team Fortebraccio)

29. Stefano Masciarelli (Team Masciarelli)

30. Francesco Onofri (Polisportiva Fiumicinese Fait Adriatica)

31. Luca Fraticelli (Alma Juventus Fano)

32. Mattia Zoffoli (Polisportiva Fiumicinese Fait Adriatica)

33. Nicolo' Papa (Polisportiva Fiumicinese Fait Adriatica)

34. Nicola Maglione (Alma Juventus Fano)

35. Simone Melfi (Pedale Azzurro.Rinascita)

36. Mattia Lodovichetti (Polisportiva Fiumicinese Fait Adriatica)

37. Sebastiano Fanelli (Pedale Chiaravallese)

38. Tommaso Fiorini (Pedale Chiaravallese)

39. Tommaso Francescangeli (Gubbio Ciclismo Mocaiana)

40. Thomas Bolognesi (Polisportiva Fiumicinese Fait Adriatica)

41. Alessandro Curzi (Recanati Marinelli Cantarini)

42. Matteo Ciampoli (Team Go Fast)

43. Ciro Nocerino (OP Bike)

44. Riccardo Rocci (Team Go Fast)

45. Riccardo Pochini (Pedale Rossoblu- Picenum)

46. Michele D'Angelo (Asd Moreno Di Biase)

47. Valerio Giacobetti (OP Bike)

48. Francesco Musilli (Pedale Rossoblu Truentum)

49. Diego Olivi (Alma Juventus Fano)

50. Ettore Pieri (Albergo Del Tongo)

51. Mattia Balestra (Pedale Rossoblu- Picenum)

52. Davide Scurti (Team Go Fast)

53. David Lain (Pedale Chiaravallese)

54. Giuseppe Rosetti (US Forti e Liberi - Zanetti Cicli)

ORDINE D’ARRIVO ESORDIENTI 2°ANNO

1. Giacomo Sgherri (Alma Juventus Fano)

2. Nicolo' Grini (Bici Adventure Team)

3. Mattia Persiani (Pedale Rossoblu-Picenum)

4. Morgan Venturi (GC Fausto Coppi)

5. Filippo Abate (GC Fausto Coppi)

6. Riccardo Taormina (Club Corridonia)

7. Lorenzo Chiodarelli (SC Cotignolese)

8. Mattia Gagliardoni Proietti (UC Foligno)

9. Martin Ghinelli (Velo Club Cattolica)

10. Thomas Bondi (GC Fausto Coppi)

11. Michele Affricani (Bici Adventure Team)

12. Francesco Segurini (Pedale Azzurro.Rinascita)

13. Diego Tinti (Alma Juventus Fano)

14. Giuseppe Porta (Mary J Sweet Angel)

15. Federico Paci (Velo Club Cattolica)

16. Andrea Lerna (Pedale Teate)

17. Mario Grifone (Pedale Teate)

18. Daniel Mincone (Pedale Teate)

19. Andrea Nappo (Velo Club Cattolica)

20. Matteo Castellani (Pedale Azzurro.Rinascita)

21. Tommaso Meazzini (UC Citta' di Castello)

22. Diego Minnoni (OP Bike)

23. Flavio Donati (Pedale Azzurro.Rinascita)

24. Martino Vagnarelli (Gubbio Ciclismo Mocaiana)

25. Ivan Marco Bisanti (Andria Bike)

26. Alex Bramucci (Associazione Ciclistica Recanati)

27. Alessandro Piscaglia (GC Fausto Coppi)

28. Edoardo Brancato (Pedale Azzurro.Rinascita)

29. Riccardo Di Marco (OP Bike)

30. Simone Ridolfi (Velo Club Cattolica)

31. Luca Spendolini (Pedale Chiaravallese)

32. Filippo Bolognesi (GC Fausto Coppi)

33. Alex Marcaccini (Cicli Tonti Cattolica)

34. Riccardo Bacchettini (UC Foligno)

35. Federico Sanchioni (Cicli Tonti Cattolica)

36. Alessandro Facciani (SC Cotignolese)

37. Emanuele Cantoro (Alma Juventus Fano)

38. Andrea Giovannini (Velo Club Cattolica)

39. Federico Capriotti (Velo Club Cattolica)

40. Nicolo' Giunchi (GC Fausto Coppi)

41. Piero Materazzo (Pedale Teate)

42. Gioele Brocchi (Cicli Tonti Cattolica)

43. Giovanni Ercoli (Club Corridonia)

44. Simone Sasso (Pedale Chiaravallese)

45. Filippo Cerasi (Amici della Bici Junior)

ORDINE D’ARRIVO ESORDIENTI 1°ANNO

1. Stefano Cavalli (Velo Club Cattolica)

2. Filippo Girotti (Rinascita)

3. Alessandro Baldelli (Alma Juventus Fano)

4. Giulio Biancalana (Velo Club Racing Assisi Bastia)

5. Raffaele Cascione (Andria Bike)

6. Teo Lancioni (Pedale Chiaravallese)

7. Giorgio De Angelis (Rinascita)

8. Christian Giacobbi (Rinascita)

9. Vittorio Panichi (UC Citta' di Castello)

10. Giuseppe Fornelli (Andria Bike)

11. Tommaso Arduini (Alma Juventus Fano)

12. Filippo Susta (Velo Club Racing Assisi Bastia)

13. Elena De Laurentiis (Acd Guarenna)

14. Edoardo Tesei (Alma Juventus Fano)

15. Angelo Caputo (Amicisuperski)

16. Thomas Minestrini (Pedale Chiaravallese)

17. Gianluca Lapi (Andria Bike)

18. Domenik Jaku (Team Specialized-Terni)

19. Matteo Fusilli (Pedale Teate)

20. Matteo Baiocco (UC Foligno)

21. Leonardo Rossetti (Team Specialized-Terni)

22. Eva Zandri (Rinascita)

23. Pasquale Liberti (Mary J Sweet Angel)

24. Francesco Prunesti' (GC Fausto Coppi)

25. Manuele Borghi (SC Cotignolese)

26. Andrea Decarli (GC Fausto Coppi)

27. Francesco Cittadoni (UC Foligno)

28. Marco Marzano (Mary J Sweet Angel)

29. Giulia Cerquetella (Associazione Ciclistica Recanati)

30. Michele Saccotelli (Andria Bike)

31. Michele Melini (SC Forlivese)

32. Giacomo Iacubino (Velo Club Cattolica)

33. Matteo Magnoni (Alma Juventus Fano)

34. Pietro Battistelli (Velo Club Racing Assisi Bastia)

35. Giuseppe Bassi (Team Eurobike)

36. Matteo Luca De (Velo Club Cattolica)

37. Alessandro Monti (Cicli Tonti Cattolica)

38. Tommaso Dolci (UC Citta' di Castello)

39. Giulio Baccini (SC Cotignolese)

40. Diego Bugiantella (Velo Club Racing Assisi Bastia)

41. Alessandro Battistoni (Associazione Ciclistica Recanati)

42. Mirko Sgherri (Alma Juventus Fano)

43. Federico Rotini (Pedale Teate)

44. Niccolo' Renzi (OP Bike)

45. Michele Cortesi (SC Cotignolese)

46. Giacomo Melandri (SC Forlivese)

47. Manuel Vittorio Farruggia (UC Foligno)

48. Ambra Eusepi (Alma Juventus Fano)

49. Omar Dahani (Alma Juventus Fano)

50. Edoardo Moretti (Associazione Ciclistica Recanati)

51. Margherita Altea (Velo Club Racing Assisi Bastia)

52. Gabriel Raspanti (Mac Team)

53. Giacomo Campidelli (GC Fausto Coppi)

54. Davide Casalini (SC Cotignolese)

55. Cristian Manoni (Team Cingolani)

56. Edoardo Fabbri (Team Cingolani)

57. Filippo Nardi (SC Cotignolese)

58. Gabriele Sopranzetti (Pedale Chiaravallese)

59. Chiara Caporaso (Amicisuperski)

60. Luigi Branchesi (Team Cingolani)

61. Federico Zeppa (Cicli Tonti Cattolica)

62. Elia Medori (Team Cingolani)

63. Simone Rossi (Velo Club Cattolica)

64. Niccolo Panvino (SC Cotignolese)

65. Martina Conti (Pedale Azzurro.Rinascita)