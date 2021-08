Ciclismo, preparativi a pieno ritmo per il Trofeo Città di Castel di Lama-Il Miglio SS Crocifisso

di Redazione Picenotime

venerdì 20 agosto 2021

Preparativi a pieno ritmo per il Trofeo Città di Castel di Lama-Il Miglio SS Crocifisso. La macchina organizzativa del Trofeo Città di Castel di Lama-Il Miglio SS Crocifisso prosegue la sua marcia avvicinandosi a grandi passi alla data del 29 agosto, giorno della manifestazione organizzata per mano dell’Asd Ciclismo e Solidarietà-Lega del Filo d’Oro, sotto l’egida della Federciclismo Marche.

La gara ha alle spalle una storia lunga quindici anni, considerato che la prima edizione è stata disputata nel 2006 con gli amatori. L’anno dopo il grande salto con la categoria juniores a qualifica nazionale, poi internazionale nel 2008 sempre per juniores fino ad arrivare ai dilettanti élite-under 23 nel 2009. Soltanto nel 2015 è tornata a disputarsi per la categoria allievi.

Gli organizzatori capitanati dalla presidente Amelia Angelini, coaudivata da tutto il direttivo dell’associazione Il Miglio, sono attivamente al lavoro ed hanno coinvolto non solo l'amministrazione comunale ma anche vari sponsor allo scopo di riaccendere la fiamma della passione per il ciclismo sulle strade di Castel di Lama dove si raggiunse l’apice nel 1993 con l’arrivo di tappa della Tirreno-Adriatico vinto da Maurizio Fondriest.

Il percorso prevede una serie di giri pianeggianti nella zona industriale di Castel di Lama e Marino del Tronto per un totale di circa 60 chilometri per poi salire una volta l’arrivo nel paese di Castel di Lama alto (Piattoni) dinanzi la parrocchia del Santissimo Crocifisso, ripercorrere il giro pianeggiante basso e risalire ancora verso Castel di Lama percorrendo in salita quella che era la discesa nella tornata precedente per ritornare verso il traguardo.