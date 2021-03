Ciclismo: Trofeo Abmol, i marchigiani Lancioni e Bracalente in evidenza nella gara di Ancarano

di Redazione Picenotime

mercoledì 31 marzo 2021

Ad Ancarano è stata un’edizione del Trofeo Abmol-Monzon Vini-Micheli Import Collection di grande richiamo sotto la spinta vivace dell’Abmol Eventi, al timone della gara juniores che ha consacrato sul gradino più alto del podio il lombardo Igor Dario Belletta della GB Junior Team.

Stanchezza ma piena soddisfazione sui volti dei factotum Ezio Feriozzi e Gabriele Di Francesco, insieme a Stefano Giuliani (team manager della Giotti Victoria-Savini Due), per questo evento di preminente interesse nazionale da parte del Coni che ha avuto un’appendice mattutina con la categoria allievi in occasione del Trofeo Bike Academy Abruzzo.

Al via 146 corridori in rappresentanza di 22 squadre comprese quelle aderenti al comitato regionale FCI Marche: Fonte Collina-Studio Latini, Sidermec-F.lli Vitali, OP Bike e Scap Trodica di Morrovalle.

Sono stati 16 i giri di un circuito abbastanza ondulato di 5,2 chilometri con molti i tentativi di fuga, di breve e media durata, che hanno portato alla ribalta Valentino Fattorini (Forno Pioppi), Manuel Buldrini (Team Myglass Centro Cristalli Auto), Tommaso Vincenzi (Sidermec-F.lli Vitali), Alberto Rista (GB Junior Team), Matteo Ligato (Forno Pioppi), Giulio Pellizzari (UC Foligno), Raffaele Mosca (Forno Pioppi), Simone Roganti (Big Hunter-Nuova Spiga Aurea), Lorenzo Montanari (Sidermec-F.lli Vitali), Valentino Romolini (Team Fortebraccio), Ettore Loconsolo (Vini Fantini-Sportur-Free Bike), Diego Bracalente (Scap Trodica di Morrovalle) e Riccardo Palumbo (Big Hunter-Nuova Spiga Aurea).



Il traguardo volante vinto da Pellizzari e il gran premio della montagna ad appannaggio di Belletta sono stati i due momenti chiave della corsa che ha proiettato al comando gli stessi Pellizzari e Belletta insieme a Nicolò Severa (Team Coratti-AS Roma Ciclismo), Riccardo Ricci (Team Fortebraccio) e Raffaele Mosca (Forno Pioppi) a quattro giri dalla fine.

I cinque battistrada hanno tenuto a distanza Roganti (appena reduce da uno stage azzurro in pista al velodromo di Montichiari) e il nipote d’arte e azzurro del ciclocross Lorenzo Masciarelli in forza alla compagine belga Bert Conteiners Pauwels. I due corridori abruzzesi sono stati poi raggiunti da Gabriel Fede (GB Junior Team), Catello D’Auria (Cambike) e dal corregionale Palumbo, formandosi così un quintetto di corridori nel tentativo di riportarsi sui fuggitivi ma invano in quanto il gap è stato di oltre 1 minuto.

Via libera per i cinque battistrada e al traguardo Belletta ha trovato le forze per sbarazzarsi di Mosca e Severa, quarto e quinto Pellizzari e Ricci, mentre tra gli inseguitori sesto posto per Roganti davanti a Masciarelli, Fede, D’Auria e Palumbo.

ORDINE D’ARRIVO TROFEO ABMOL

1° Igor Dario Belletta (GB Junior Team) 83,2 chilometri in 2.25’52” media 34,223 km/h

2° Raffaele Mosca (Forno Pioppi)

3° Nicolò Severa (Team Coratti-AS Roma Ciclismo)

4° Giulio Pellizzari (UC Foligno)

5° Riccardo Ricci (Team Fortebraccio)

6° Simone Roganti (Big Hunter-Nuova Spiga Aurea) a 1’30”

7° Lorenzo Masciarelli (Bert Conteiners Pauwels)

8° Gabriel Fede (GB Junior Team)

9° Catello D’Auria (Cambike)

10° Riccardo Palumbo (Big Hunter-Nuova Spiga Aurea)

13° Tommaso Lancioni (Reda Mokador-Pedale Chiaravallese)



22° Diego Bracalente (Scap Trodica di Morrovalle).

Anche la parentesi mattutina dedicata agli allievi ad Ancarano è stata un successo con lo svolgimento del Trofeo Bike Academy Abruzzo-Monzon Vini-Micheli Import Collection che ha sorriso al giovane corridore dell’Emilia Romagna Franco Cazzarò, portacolori della SC Torrile.

Tirando le somme, la manifestazione di apertura del calendario 2021 per gli allievi, in Abruzzo e nel Centro-Sud Italia, è riuscita sotto tutti i punti di vista e di questo il comitato organizzatore congiunto di Bike Academy Abruzzo (Gabriele Di Francesco) e di Abmol Eventi (Ezio Feriozzi) si è superato nell’aver accolto circa 150 atleti convenuti ad Ancarano da molte parti d'Italia, comprese le squadre aderenti al comitato regionale FCI Marche: Pedale Chiaravallese, Recanati Marinelli-Cantarini, OP Bike, Team Cingolani, Villa Sant'Antonio-Cicli Cocci e Pedale Rossoblu Picenum.

In programma nove giri su un circuito ondulato nel territorio comunale di Ancarano, gli unici a prendere l’iniziativa sono stati Stiven Grigioni Ricci (Forno Pioppi) in occasione del traguardo volante che è riuscito ad aggiudicarsi davanti a Sebastiano Fanelli (Pedale Chiaravallese) ed Anthony Montrone (Andria Bike). Dopo un breve tentativo di Tommaso Fiorini (Pedale Chiaravallese), Andrea Masciulli (AC Dilettantistica Terra di Puglia) e Fabiano Faieta (Team Coratti-AS Roma Ciclismo), Fanelli è fuggito dal gruppo un’altra volta per prendersi il gran premio della montagna, prima di essere ripreso dal gruppo dei migliori che si è ridotto a una trentina di unità.

Con il rettilineo di arrivo in leggera ascesa, volata lunga di Franco Cazzarò (atleta di Carpi in forza alla SC Torrile) che si è lasciato alle spalle Alex Cecconi (Pedale Chiaravallese) e il toscano Matteo Perselli (Polisportiva Milleluci Ciclismo), a piazzarsi dal quarto al decimo posto nell’ordine Anthony Montrone (Andria Bike), Matteo Valentini (Eurobike Riccione), Stiven Grigioni Ricci (Forno Pioppi), Thomas Crovetti (SC Torrile), Andrea Masciulli (AC Dilettantistica Terra di Puglia), Micheal Carletti (Eurobike Riccione) e Simone Vari (Race Mountain Folcarelli).

Così il secondo classificato Alex Cecconi, di Osimo (Ancona), tre vittorie in carriera tra gli esordienti: “Una gara bella, percorso impegnativo con tutti i saliscendi, sul finale la gamba c’era ma di più non si poteva fare per battere Cazzarò. Ho dato tutto me stesso ed anche i miei compagni di squadra sono stati eccezionali così come Sebastiano Fanelli che è andato in fuga e noi lì pronti a rispondere ai vari contrattacchi”.

ORDINE D’ARRIVO TROFEO BIKE ACADEMY ABRUZZO

1° Franco Cazzarò (SC Torrile) 47,8 chilometri in 1.26’20” media 33,220 km/h

2° Alex Cecconi (Pedale Chiaravallese)

3° Matteo Perselli (Polisportiva Milleluci Ciclismo)

4° Anthony Montrone (Andria Bike)

5° Matteo Valentini (Eurobike Riccione)

6° Stiven Grigioni Ricci (Forno Pioppi)

7° Thomas Crovetti (SC Torrile)

8° Andrea Masciulli (AC Dilettantistica Terra di Puglia)

9° Micheal Carletti (Eurobike Riccione)

10° Simone Vari (Race Mountain Folcarelli)

11° Sebastiano Fanelli (Pedale Chiaravallese)

18° Federico Morresi (Pedale Chiaravallese)



22° Federico Ferranti (OP Bike)



23° Tommaso Fiorini (Pedale Chiaravallese)