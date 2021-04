Paraciclismo, nel segno del colore azzurro la nuova stagione per i marchigiani Farroni e Stacchiotti

di Redazione Picenotime

Orgoglio azzurro paraciclismo marchigiano con Giorgio Farroni e Stefano Stacchiotti, protagonisti di recente al ritiro della nazionale italiana di paraciclismo del cittì Mario Valentini che ha avuto luogo in Abruzzo a Francavilla al Mare.

Il ritorno alla normalità è ancora un miraggio ma lo sport paralimpico sta cercando di stringere i denti per non cedere alla pandemia: il raduno della nazionale è stato accolto come un lieto evento in prospettiva delle gare di Coppa del Mondo (Ostenda in Belgio tra il 6 e il 9 maggio) oltre ai Mondiali (Cascais in Portogallo tra il 9 e il 13 giugno) e alle Paralimpiadi di Tokyo tra fine agosto ed inizio settembre.

Le Marche sono rappresentate nel giro azzurro della nazionale dall’esperto e plurimedagliato Farroni (di Fabriano) e dalla new entry Stacchiotti (di Osimo) che militano con l’Anthropos di Civitanova Marche: entrambi sono pronti al primo vero test della stagione con i Campionati Italiani a Marina di Massa, l’11 aprile in Toscana.

Farroni è da circa un ventennio nell’ambiente azzurro paralimpico con un’infinità di medaglie tra gare su strada e a cronometro: “È stato un bel ritiro che è servito a far ripartire in sicurezza il nostro movimento, a rimetterci finalmente in gioco, a riscattare un 2020 senza gare e con il pensiero rivolto ad Alex Zanardi. A Tokyo sarà la mia quinta partecipazione con la nazionale ma davanti a me ci saranno diverse tappe di avvicinamento con le competizioni a carattere nazionale ed internazionale. Grazie all’Anthropos, sto portando avanti con successo un progetto di reclutamento di giovani e di atleti che vogliono scoprire il mondo del paraciclismo. Dove voglio arrivare? Per adesso Tokyo, se sono ancora competittivo potrei ancora allungare di qualche anno la mia carriera”.