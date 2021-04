Trofeo Città di Maltignano juniores, preparativi per una sesta edizione a prova di Covid

di Redazione Picenotime

mercoledì 14 aprile 2021

Si avvicina un classico appuntamento di primavera degli appassionati delle due ruote a Maltignano: dopo un anno sabbatico causa emergenza Covid il Trofeo Città di Maltignano torna ad essere domenica 18 aprile il polo di attrazione per i migliori juniores del Centro-Sud Italia.

In memoria di Luigi Fanini, Eva e Vincenzo Di Matteo, lo sforzo degli organizzatori della Fonte Collina-Studio Latini va nella direzione di assicurare la massima sicurezza per prevenire il contagio da Covid-19 ma senza la presenza del pubblico come imposto dagli attuali decreti governativi.

Il percorso è quello tradizionale con l’anello iniziale di 11,5 chilometri sviluppato intorno al paese (Maltignano, Piane di Morro e Bivio Villa Mattoni) da ripetere inizialmente sei volte per lasciare spazio a un secondo anello di 11 chilometri da fare due volte con uno strappo in salita di 500 metri (punte al 16%) circa che selezionerà il gruppo dei migliori verso la conquista del traguardo di Maltignano.

Una gara limitata a 160 partenti, valevole per l’assegnazione del titolo di campione provinciale FCI Ascoli Piceno oltre a comparire nell’elenco delle manifestazioni di preminente interesse nazionale da parte del Coni.

“I preparativi sono a buon punto – spiega Gabriele Pompa, team manager della Fonte Collina Studio Latini - venerdi scorso ho avuto l’ok definitivo dalla Provincia di Ascoli Piceno e dalla Questura per il rilascio delle autorizzazioni. Occorre ripartire per dare un segnale che gli eventi si possono fare in sicurezza rispettando le regole ed evitando gli assembramenti. A 300 metri dal centro di Maltignano c’è una zona industriale di circa 2500 metri con ampio parcheggio e di fronte il campo sportivo che sarà il fulcro logistico di tutto l’evento. Faremo anche la riunione tecnica dei direttori sportivi in presenza e a distanza l’uno dall’altro. Altra nota di rilievo è la predisposizione del pranzo d’asporto ai team e ai corridori. Al centro del paese avranno luogo soltanto la partenza, i passaggi della gara al contagiri e l’arrivo, poi ci sposteremo per le premiazioni di rito nuovamente al campo sportivo. Un elogio e un ringraziamento all’amministrazione comunale che si è data un gran da fare per questa manifestazione che porteremo avanti con successo per tornare alla normalità di un tempo. Per questo ci impegneremo a rispettare alla lettera il protocollo Covid che ci è stato imposto dalla Federazione Ciclistica Italiana”.

ALBO D’ORO RECENTE

2015 Francesco Labbrozzi

2016 Alessandro Marinozzi

2017 Francesco Pirro

2018 Nicolò Pencedano

2019 Fabrizio Cucciniello

2020 non disputato causa emergenza nazionale Covid

Intanto il Pedale Chiaravallese ha organizato a Monsano il Gran Premio Andreoli–Trofeo Apra Le Velò con un largo successo di partecipanti (361) da quasi tutta Italia, tra esordienti e allievi, in una domenica da ricordare per il ciclismo giovanile marchigiano a fronte dell’attuale situazione sanitaria legata al Covid-19.

Ad amplificare l'ottima riuscita della manifestazione il coinvolgimento dell’amministrazione comunale di Monsano con il sindaco Roberto Campelli, presente nel corso delle gare e delle premiazioni insieme a Lino Secchi (presidente del comitato regionale FCI Marche), Massimo Romanelli e Marco Marinuk (vice presidente vicario e vice del comitato regionale FCI Marche), la direzione di corsa affidata ad Albino Stortoni e ad Emanuele Serrani, la sicurezza anti Covid gestita alla perfezione da Federico Bastianelli ed Emiliano Fiorini.

Con una prestazione sopra le righe, Thomas Capra (Veloce Club Borgo) ha trionfato nella gara allievi lasciandosi alle spalle Valentino Kamberaj (Libertas Raiffeisen Laives Asd), Simone Gualdi (SC Cene), Milo Marcolli (Busto Garolfo) e Diego Nembrini (SC Cene).

Fra gli altri grandi interpreti della giornata Giacomo Sgherri (Alma Juventus Fano) che è stato il migliore nella gara riservata agli esordienti secondo anno Giuseppe Sciarra (Team Cesaro), Francesco Cornacchini (UC Citta' di Castello), Mattia Gagliardoni Proietti (UC Foligno) e Giacomo Serangeli (Team Specialized-Terni).

Tra gli esordienti primo anno, Mirko Torsellini (Ricciardo-Tm) è riuscito a piegare la competitività di Pietro Battistelli (Velo Club Racing Assisi Bastia), Teo Lancioni (S.C. Pedale Chiaravallese), Gennaro Matrone (Team Cesaro) e Camilla Bezzone (Cicli Fiorin Cycling Team).

ORDINE D’ARRIVO ALLIEVI

1° Thomas Capra (Veloce Club Borgo)

2° Valentino Kamberaj (Libertas Raiffeisen Laives Asd)

3° Simone Gualdi (SC Cene)

4° Milo Marcolli (Busto Garolfo)

5° Diego Nembrini (SC Cene)

6° Alessandro Perracchione (Young Bikers Team Balmamion)

7° Andrea Dona' (Libertas Raiffeisen Laives Asd)

8° Tommaso Brunori (Team Fortebraccio)

9° Thomas Pedrini (SC Cene)

10° Alessandro Curzi (Recanati Marinelli Cantarini)

11° Sebastiano Fanelli (Pedale Chiaravallese)

12° Alex Cecconi (Pedale Chiaravallese)

13° Angelo D'Orazio (Acd Guarenna)

14° Davide Eusepi (Alma Juventus Fano)

15° Ludovico Mellano (Young Bikers Team Balmamion)

16° Federico Ferranti (OP Bike)

17° Nicolo' Pizzi (Pedale Rossoblu Truentum)

18° Filippo Serafini (Libertas Raiffeisen Laives Asd)

19° Elia Andreaus (Veloce Club Borgo)

20° Ciro Nocerino (OP Bike)

21° Matteo Grosso (Cicli Fiorin Cycling Team)

22° Valerio Pavia (Marco Pantani Official Team)

23° Mattia Larivei (Vigor - Cycling Team)

24° Nicolo' Cuel (Veloce Club Borgo)

25° Vittorio Bellucci (Gubbio Ciclismo Mocaiana)

26° Luca Fraticelli (Alma Juventus Fano)

27° Federico Morresi (Pedale Chiaravallese)

28° Lorenzo Cipriani (SS Lazio Ciclismo)

29° Davide Novelli (OP Bike A.S.D.)

30° Luca Mazzoleni (SC Cene)

31° Nicolo' D'Alessandro (Busto Garolfo)

32° David Sanin (Libertas Raiffeisen Laives Asd)

33° Matteo Cimmino (Amicisuperski)

34° Filippo Pasini (Veloce Club Borgo)

35° Matteo Perselli (Polisportiva Milleluci Ciclismo)

36° Tommaso Fiorini (Pedale Chiaravallese)

37° Nicola Maglione (Alma Juventus Fano)

38° Tommaso Alunni (Team Fortebraccio)

39° Daniele Fratton (Veloce Club Borgo)

40° Mattia Ferrero (Vigor - Cycling Team)

41° Samuele Scappini (Team Fortebraccio)

42° Matteo Tullio (Pedale Teate)

43° Tommaso Francescangeli (Gubbio Ciclismo Mocaiana)

44° Ivan Toselli (Marco Pantani Official Team)

45° Simone Bon (Busto Garolfo)

46° Leonardo Consolidani (Tuscia Bike)

47° Diego Olivi (Alma Juventus Fano)

48° Gianmarco Vicini (Marco Pantani Official Team)

49° Tommaso Pasini (Veloce Club Borgo)

50° Luca Attolini (Team Logistica Ambientale)

51° Nicola Basso (Vigor - Cycling Team)

52° Jonathan Gurabardhi (Pedale Chiaravallese)

53° Giacomo Donato (Cicli Fiorin Asd)

54° Mattia Balestra (Gulp! Pool Val Vibrata-Pedale Rossoblu)

55° Simone Zuddas (Vigor - Cycling Team)

56° Matteo Damiano (Polisportiva Milleluci Ciclismo)

57° Simone Camelo (Team Logistica Ambientale)

58° Cristian Sanfilippo (Cicli Fiorin Cycling Team)

59° Cristian Perani (SC Cene)

60° Luca Scorzoni (Gubbio Ciclismo Mocaiana)

61° Daniel Catelli (Madonna Di Campagna)

62° Luca Di Lupidio (OP Bike)

63° Simone Servidio (Cicli Fiorin Asd)

64° Cristian Calzaferri (SC Cene)

65° Carlo Cerquetella (Recanati Marinelli Cantarini)

66° Ludovico D'Achille (Pedale Sulmonese)

67° Francesco Cerbini (Audax Fiormonti)

68° Eugen Malshi (Alma Juventus Fano)

69° Giuseppe Bungaro (Busto Garolfo)

70° Alessandro Buccellini (Busto Garolfo)

71° Lorenzo Caranzano (Young Bikers Team Balmamion)

72° Federico Firrincieli (Vigor - Cycling Team)

73° Gregorio Fedeli (Pedale Toscano Ponticino)

74° Tommaso Marchionni (UC Foligno)

75° Alex Pelucchini (Avis Gualdo Tadino)

76° Luca Iafrati (Velosport Ferentino Cycling Team)

77° Saverio Russo (Team Cesaro)

78° Matteo Ciampoli (Team Go Fast)

79° Simone Giampaolo (Audax Fiormonti)

80° Emanuele Rocchi (Marco Pantani Official Team)

81° Edoardo Incelli (Velosport Ferentino Cycling Team)

82° Giulio Moretti (Team Specialized-Terni)

83° Enrico Maria Trugli (Team Coratti As Roma Ciclismo)

84° Christian Zezza (Team Logistica Ambientale)

85° Gabriele Biccheri (Team Fortebraccio)

86° Domenico Russo (Team Coratti As Roma Ciclismo)

87° Emanuele Gentili (Asd Mentana Ciclismo)

88° Luca Mariucci (Team Fortebraccio)

89° Davide Franchi (Pedale Rossoblu Truentum)

90° Nicholas Bucciarelli (Audax Fiormonti)

91° Domenico Di Toro (Asd Moreno Di Biase)

92° Antonio Carile (Asd Moreno Di Biase)

93° Manuel Moretti (Gulp! Pool Val Vibrata-Pedale Rossoblu)

94° Mirko Persico (Gulp! Pool Val Vibrata-Pedale Rossoblu)

95° K Marco Ragnetti (Alma Juventus Fano)

96° Ivan Taccone (Pedale Rossoblu Truentum)

97° Alessandro Caon (Team Logistica Ambientale)

98° Valerio Giacobetti (OP Bike)

99° Mattia Barbui (Busto Garolfo)

100° Valerio Eutizi (Audax Fiormonti)

101° Alessandro Cocci (Villa Sant’Antonio-Cicli Cocci)

102° Giordano Mencarelli (Audax Fiormonti)

103° Matteo Leone (Team Cesaro)

104° Gabriele Nervo (Asd Veloce Club Borgo)

105° Giovanni Romoli (Polisportiva Milleluci Ciclismo)

106° Nicola Andreucci (Team Fortebraccio)

107° Leonardo Schincariol (SC Cene)

108° Francesco Musilli (Pedale Rossoblu Truentum)

109° Diego Pierini (Alma Juventus Fano)

110° Alessandro Ceccolini (Alma Juventus Fano)

111° David Lain (Pedale Chiaravallese)

112° Luca Laudi (UC Foligno)

113° Mattia Marcozzi (Gulp! Pool Val Vibrata-Pedale Rossoblu)

114° Matteo Conte (Marco Pantani Official Team)

115° Davide Scurti (Team Go Fast)

ORDINE D’ARRIVO ESORDIENTI 2°ANNO-DONNE ALLIEVE

1° Giacomo Sgherri (Alma Juventus Fano)

2° Giuseppe Sciarra (Team Cesaro)

3° Francesco Cornacchini (UC Citta' di Castello)

4° Mattia Gagliardoni Proietti (UC Foligno)

5° Giacomo Serangeli (Team Specialized-Terni)

6° Michele Pascarella (Team Cesaro)

7° Thomas Bernardi (Vigor)

8° Alessandro Pellegrini (Asd Moreno Di Biase)

9° Mattia Persiani (Pedale Rossoblu- Picenum)

10° Francesco Massai (Team Bike Terenzi)

11° Marco Petrolati (SS Lazio Ciclismo)

12° Edoardo Bolletta (UC Foligno)

13° Manuel Pop (Team Specialized-Terni)

14° Pio Luigi Coppola (Team Cesaro)

15° Federico Paci (Velo Club Cattolica)

16° Alessio Lacche' (SS Lazio Ciclismo)

17° Filippo Cerasi (Amici Della Bici Junior)

18° Matteo Ricchiardi (Vigor)

19° Davide Castagnoli (Velo Club Cattolica)

20° Alessandro Battisti (Marco Pantani Official Team)

21° Andrea Lerna (Pedale Teate)

22° Pietro Scottoni (S.S. Lazio Ciclismo)

23° Giuseppe Porta (Mary J Sweet Angel Asd)

24° Tommaso Alonzi (Velosport Ferentino Cycling Team)

25° Umberto Costantini (Asd Moreno Di Biase)

26° Diego Tinti (Alma Juventus Fano)

27° Francesco Brudaglio (Audax Fiormonti)

28° Piero Materazzo (Pedale Teate)

29° Alessio Leone (Velosport Ferentino Cycling Team)

30° Andrea Musilli (Pedale Rossoblu Truentum)

31° Riccardo Bacchettini (UC Foligno)

32° Simone Ridolfi (Velo Club Cattolica)

33° Andrea Giovannini (Velo Club Cattolica)

34° Flavio Amato (Team Bike Terenzi)

35° Andrea Nappo (Velo Club Cattolica)

36° Diego Minnoni (OP Bike)

37° Cristian Cioffi (Velosport Ferentino Cycling Team)

38° Alessandro Morea (Marco Pantani Official Team)

39° Vincenzo De Angelis (Pedale Teate)

40° Alex Bramucci (Associazione Ciclistica Recanati)

41° Sara Tarallo (Team Bike Terenzi)

42° Tiziano Monti (Team Bike Terenzi)

ORDINE D’ARRIVO ESORDIENTI 1°ANNO-DONNE ESORDIENTI

1° Nicolo' Tomassini (GS Avis Gualdo Tadino)

2° Pietro Battistelli (Velo Club Racing Assisi Bastia)

3° Teo Lancioni (Pedale Chiaravallese)

4° Gennaro Matrone (Team Cesaro)

5° Camilla Bezzone (Cicli Fiorin Cycling Team)

6° Stefano Cavalli (Velo Club Cattolica)

7° Pietro Gerbaudo (Vigor)

8° Mattia Chinellato (Team Logistica Ambientale)

9° Alessandro Baldelli (Alma Juventus Fano)

10° Mirko Sgherri (Alma Juventus Fano)

11° Federico Gargiulo (Velosport Ferentino Cycling Team)

12° Filippo Girotti (Rinascita)

13° Filippo Susta (Velo Club Racing Assisi Bastia)

14° Eva Zandri (Rinascita)

15° Andrea Meloni (Castelli Romani Cycling)

16° Matteo Magnoni (Alma Juventus Fano)

17° Francesco Carnevali (Castelli Romani Cycling)

18° Flavio Colaceci (Team Logistica Ambientale)

19° Giorgio De Angelis (Rinascita)

20° Lorenzo Scocciolini (UC Foligno)

21° Ciro Visciglio (Team Cesaro)

22° Giacomo Iacubino (Velo Club Cattolica)

23° Andrea Tarallo (Team Bike Terenzi)

24° Giuseppe Bassi (Team Eurobike)

25° Tommaso Arduini (Alma Juventus Fano)

26° Matteo Baiocco (UC Foligno)

27° Alessandro Battistoni (Associazione Ciclistica Recanati)

28° Christian Giacobbi (Rinascita)

29° Leonardo Rossetti (Team Specialized-Terni)

30° Giulio Prete (Velosport Ferentino Cycling Team)

31° Giulio Biancalana (Velo Club Racing Assisi Bastia)

32° Giada La Cioppa (Cicli Fiorin Cycling Team Asd)

33° Thomas Minestrini (Pedale Chiaravallese)

34° Sara Petracca (Team Bike Terenzi)

35° Katia Della Corte (Team Cesaro)

36° Carolina Giovanelli Esposto (Alma Juventus Fano)

37° Ambra Eusepi (Alma Juventus Fano)