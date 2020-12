Trofeo Co.Bo. Pavoni-Adriatico Cross Tour: ad Ancona un evento anti Covid-19 ad hoc

di Redazione Picenotime

giovedì 03 dicembre 2020

Si prospetta una giornata intensa, Domenica 6 Dicembre ad Ancona, per il Trofeo Co.Bo. Pavoni di ciclocross che vuole lasciare il segno nonostante il delicato momento che tutto lo sport sta attraversando con il protrarsi dell’emergenza Covid-19.

Con l’organizzazione materiale del Team Co.Bo. Pavoni e la collaborazione del Pedale Chiaravalese, è la classica del ciclocross marchigiano giunta all’ottava edizione, molto cara alla famiglia Pavoni che fino agli anni scorsi si svolgeva a San Severino Marche e che quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, “trasloca” in via del tutto eccezionale ad Varano di Ancona per disputarlo in sicurezza all’interno dell’area verde esterna allo Stadio del Conero (PalaRossini), senza la presenza del pubblico e lontano dal centro abitato.

Ad oggi è cospicuo il numero delle adesioni già pervenute, anche fuori regione, segno della grande voglia di ricominciare e di riprendere confidenza con l’attività agonistica a pieno regime, per un appuntamento considerato di interesse nazionale da parte del Coni, unitamente alla Federazione Ciclistica Italiana.

Il Trofeo Co.Bo. Pavoni è un evento che per il suo svolgimento prevede il più totale rispetto delle normative anti contagio sia per gli atleti che per gli accompagnatori, come previsto da protocollo sanitario, tra l’uso della mascherina (fatta eccezione per gli atleti che la possono togliere soltanto durante la gara), la misurazione della temperatura, la tassativa compilazione dell’autocertificazione (utile per accedere al campo gara ed anche per giustificare lo spostamento da casa), il distanziamento tra le persone, l’apposita cartellonistica relativa ai comportamenti da tenere, la regolazione degli accessi all’interno dell’impianto ed anche ai box per i tecnici, lo snellimento delle operazioni di segreteria pre-gara, l’utilizzo di gel igienizzanti e di prodotti per la sanificazione. Si rimanda al link http://www.adriaticocrosstour.it/STAMPA/PROTOCOLLO.PDF per conoscere da vicino i dettagli dell’intero protocollo.

Le iscrizioni al Trofeo Team Co.Bo. Pavoni devono essere formalizzate entro e non oltre giovedì 3 dicembre: per tutti i tesserati FCI è obbligatoria la pre-iscrizione attraverso il sistema informatico federale (id gara 155946), mentre per i tesserati degli enti di promozione sportiva tramite il sito internet del circuito al seguente link http://www.adriaticocrosstour.it/iscrizione.html.

Per quanto concerne l’accesso ai box per l'assistenza tecnica, è richiesta la compilazione del pass box sempre tramite il sito dell’Adriatico Cross Tour una per persona, entro le ore 24:00 del 3 dicembre.

L'accesso ai box è così normato:

- 2 persone per ogni società con massimo 5 atleti partenti

- 3 persone per ogni società da 6 a 10 atleti partenti

- 4 persone per ogni società con più di 10 atleti partenti.