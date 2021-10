Groupama Assicurazioni e la Granfondo Nibali-5 Mila Marche pedalano insieme

IL PROGRAMMA



Si parte venerdì 15 ottobre con la 5 Mila Marche Randonnée, il cui nome è tutto un programma; saranno infatti 250 i chilometri per un totale di 5000 metri di dislivello. Un vero e proprio viaggio nell’entroterra marchigiano, nel quale la pianura non è contemplata. Gli amanti dell’ultracycling troveranno terreno fertile per divertirsi.

Sabato 16 ottobre ci si potrà godere i colori del villaggio Marche & Shark, ma su prenotazione gratuita si potrà fare la ciclopedalata Bike & Family di circa 10 km alla scoperta dello splendido Monte Conero e della sua riviera, con tanto di sosta enogastronomica. Nel pomeriggio ci sarà la Mini GF Nibali con prove di abilità e sprint per la categoria giovanissimi, mentre alla sera spazio a musica e allegria dopo una cena di gala alla quale sarà presente anche lo Squalo.

Ma è domenica 17 ottobre che si potrà finalmente pedalare con il vincitore di Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a España, Milano-Sanremo e molto altro, con partenza alle 8 per la Granfondo Vincenzo Nibali. Si potrà optare per il percorso lungo, 123 km e 2200 mt di dislivello, oppure per quello medio, 77 km con 1270 mt di dislivello, sempre immergendosi negli incontaminati colli marchigiani. I tre giorni di evento sulla costa marchigiana, inoltre, saranno anche l’occasione ideale per godersi uno degli ultimi weekend miti dell’anno, rilassarsi in spiaggia in famiglia e ricaricare le batterie in vista dell’inverno.

