Ciclismo Marche, gran colpo di Luca Fraticelli alla 32esima Sarnano-Recanati

di Redazione Picenotime

mercoledì 29 settembre 2021

Ha regalato intense emozioni e sfide appassionanti all’ultimo metro la 32°edizione della Sarnano-Recanati con Luca Fraticelli sul podio più alto della corsa organizzata dall’Associazione Ciclistica Recanati.

Dopo l’edizione di stop dello scorso anno a causa della pandemia, sono stati 103 i partenti di questa classica marchigiana di fine stagione, che continua a far gola ai migliori allievi del Centro-Sud Italia, impegnati nel fare fatica sul percorso in linea di 94 chilometri con leggere ondulazioni iniziali e poi alcune ascese da superare nel finale attorno Recanati per due volte.

Con un vantaggio massimo di 55 secondi, si è esaurita nei primi 35 chilometri l’azione dei fuggitivi Paolo Tramonti (Pedale Azzurro Rinascita), Simone Piano (Pedale Teate), Mattia Lodovichetti (Polisportiva Fiumicinese Fa.I.T. Adriatica), Michele Pedrelli (SC Cotignolese), Leonardo Consolidani (Tuscia Bike), Matteo Ciampoli (Team Go Fast) e Giovanni Uguccioni (Alma Juventus Fano), per poi lasciare spazio al tandem Emiliano Faieta (AS Roma Ciclismo-Team Coratti) e Diego Olivetti (SC Cotignolese).

I traguardi volanti in località Maesta e Sambucheto hanno premiato Piano e Olivetti, il gran premio della montagna ad appannaggio di Faieta, al passaggio a Beato Placido, nell’anello conclusivo di Recanati di circa 15 chilometri.

Nella resa dei conti finale, è salito in cattedra Fraticelli: il corridore dell’Alma Juventus Fano è giunto vittorioso all'arrivo in condizioni di freschezza, precedendo un piccolo drappello di atleti con i quali si è trovato in testa dopo la selezione causata dall'ultima ascesa verso il centro storico di Recanati. Alle spalle del vincitore, con un leggero distacco di 4 secondi, sono giunti al secondo posto Samuele Scappini (Team Fortebraccio) e al terzo Sebastiano Fanelli del Pedale Chiaravallese, a sua volta vincitore della combinata denominata “Poker Leopardiano” che ingloba tutte le gare dell’anno organizzate dall’Associazione Ciclistica Recanati e dalla Recanati Marinelli Cantarini.

ORDINE D’ARRIVO 32°SARNANO-RECANATI

1. Luca Fraticelli (Alma Juventus Fano) 94 chilometri in 2.20’00” media 40,286 km/h

2. Samuele Scappini (Team Fortebraccio)

3. Sebastiano Fanelli (Pedale Chiaravallese)

4. Enea Sambinello (Polisportiva Fiumicinese Fa.I.T. Adriatica)

5. Tommaso Alunni (Team Fortebraccio)

6. Riccardo Drei (Pedale Azzurro.Rinascita)

7. Luca Maccaferri (Santerno Fabbi Imola)

8. Vittorio Friggi (Gubbio Ciclismo Mocaiana)

9. Matteo Valentini (Eurobike Riccione)

10. Pietro Dapporto (SC Cotignolese)

11. Davide Mariani (Pedale Teate)

12. Lorenzo Marangoni (SC Cotignolese)

13. Tommaso Fiorini (Pedale Chiaravallese)

14. Mattia Maioli (Polisportiva Fiumicinese Fa.I.T. Adriatica)

15. Vittorio Bellucci (Gubbio Ciclismo Mocaiana)

16. Alex Cecconi (Pedale Chiaravallese)

17. Tommaso Francescangeli (Gubbio Ciclismo Mocaiana)

18. Diego Olivi (Alma Juventus Fano)

19. Gianmarco Pinton (OP Bike)

20. Daniele Chinappi ( AS Roma Ciclismo-Team Coratti)

21. Ciro Nocerino (OP Bike)

22. Federico Mazza (Eurobike Riccione)

23. Jacopo Gioia (Eurobike Riccione)

24. Angelo D'Orazio (Acd Guarenna)

25. Thomas D'Ambrosi (AS Roma Ciclismo-Team Coratti)

26. Filippo Sbarzagli (Pedale Azzurro Rinascita)

27. Enrico Andrenacci (Santerno Fabbi Imola)

28. Eugen Malshi (Alma Juventus Fano)

29. Fabiano Faieta (AS Roma Ciclismo-Team Coratti)

30. Giacomo Navarra (AS Roma Ciclismo-Team Coratti)

31. Mattia Lodovichetti (Polisportiva Fiumicinese Fa.I.T. Adriatica)

32. Gianmarco Vicini (AS Roma Ciclismo-Team Coratti)

33. Tommaso Brunori (Team Fortebraccio)

34. Manuele Rivola (Santerno Fabbi Imola)

35. Luca Di Lupidio (OP Bike)

36. Simone Melfi (Pedale Azzurro.Rinascita)

37. David Lain (Pedale Chiaravallese)

38. Mattia Zoffoli (Polisportiva Fiumicinese Fa.I.T. Adriatica)

39. Maria Enrico Trugli (AS Roma Ciclismo-Team Coratti)

40. Domenico Russo (AS Roma Ciclismo-Team Coratti)

41. Luca Scorzoni (Gubbio Ciclismo Mocaiana)

42. Pietro Tintoni (Eurobike Riccione)

43. Leonardo Consolidani (Tuscia Bike)

44. Filippo Agostini (Polisportiva Fiumicinese Fa.I.T. Adriatica)

45. Nicola Maglione (Alma Juventus Fano)

46. Francesco Onofri (Polisportiva Fiumicinese Fa.I.T. Adriatica)

47. Mattia Paris (AS Roma Ciclismo-Team Coratti)

48. Lorenzo Cipriani (SS Lazio Ciclismo)

49. Carlo Cerquetella (Recanati Marinelli Cantarini)

50. Luca Mariucci (Team Fortebraccio)

51. Giovanni Uguccioni (Alma Juventus Fano)

52. Giovanni Spendolini (Pedale Chiaravallese)

53. Matteo Ciampoli (Team Go Fast)

54. Giulio Moretti (Team Specialized-Terni)

55. Mattia Cacciafiori (Team Go Fast)

56. Michael Carletti (Eurobike Riccione)

57. Adrian Pignato (Pedale Azzurro Rinascita)

58. Giovanni Sambi (SC Cotignolese)

59. Riccardo Cicognani (SC Cotignolese)

CLASSIFICA FINALE POKER LEOPARDIANO 2021

1. Sebastiano Fanelli (Pedale Chiaravallese) 27 punti

2. Samuele Scappini (Team Fortebraccio) 19

3. Luca Fraticelli (Alma Juventus Fano) 18

4. Enea Sambinello (Polisportiva Fiumicinese Fa.I.T. Adriatica) 15