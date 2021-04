FCI Marche, quinto posto dell’allievo Fanelli al Trofeo Cicli Saccarelli

di Redazione Picenotime

giovedì 08 aprile 2021

Esordienti, allievi e juniores marchigiani si sono lasciati alle spalle un impegnativo lunedi di Pasquetta in Umbria dove si sono distinti al Trofeo Cicli Saccarelli, disputato a Castiglion della Valle nel territorio comunale di Marsciano, non molto lontano da Perugia.

Alla corsa abbinata alla Giornata Azzurra FCI hanno preso parte alcune compagini regionali aderenti alla Federciclismo Marche: Associazione Ciclistica Recanati, Team Cingolani, OP Bike, Rinascita, Recanati Marinelli-Cantarini, Alma Juventus Fano, Villa Sant’Antonio-Cicli Cocci, Reda Mokador-Pedale Chiaravallese, Fonte Collina-Studio Latini, Scap Trodica di Morrovalle e Sidermec-F.lli Vitali.

Ad ottenere il risultato più prestigioso di giornata è stato Sebastiano Fanelli del Pedale Chiaravallese che ha provato a giocarsi le sue chances nella volata che ha deciso la corsa allievi vinta dal lombardo Matteo Fiorin.

Così Fanelli, atleta di Montemarciano: “Le gambe girano bene dalla gara del 28 marzo scorso in Abruzzo ad Ancarano, volevo un bel risultato in terra umbra. Finalmente è arrivato, anche se in volata, ma ho provato a fare la differenza anche nei tratti in salita del percorso”.

Seguono gli ordini di arrivo delle altre categorie con l’indicazione in rosso dei corridori marchigiani regolarmente classificati al traguardo.



ORDINE D’ARRIVO ALLIEVI

1. Matteo Fiorin (Gs Cicli Fiorin Asd)

2. Samuele Scappini (Team Fortebraccio)

3. Federico Amati (Team Logistica Ambientale)

4. Stiven Jhonier Ricci Grigioni (Forno Pioppi)

5. Sebastiano Fanelli (Pedale Chiaravallese)

6. Antonino Alberto Cavallaro (UC Coltano Grube Costruzioni)

7. Alessio Giannelli (Olimpia Valdarnese)

8. Mattia Maioli (Polisportiva Fiumicinese Fa.I.T. Adriatica)

9. Valentino Mercatali (Olimpia Valdarnese)

10. Matteo Gabelloni (GS Termo La Spezia)

14. Federico Ferranti (OP Bike)

22. Tommaso Fiorini (Pedale Chiaravallese)

24. Davide Eusepi (Alma Juventus Fano)

25. Nicola Maglione (Alma Juventus Fano)

45. Federico Morresi (Pedale Chiaravallese)

ORDINE D’ARRIVO ESORDIENTI 2°ANNO-DONNE ALLIEVE

1. Alberto Marchetti (Marco Pantani Official Team)

2. Giuseppe Sciarra (Team Cesaro)

3. Giulio Pavi Degl'innocenti (Sancascianese Ciclismo Srl)

4. Gerolamo Manuele Migheli (Velo Club SC Empoli)

5. Riccardo Del Cucina (Olimpia Valdarnese)

6. Mattia Gagliardoni Proietti (UC Foligno)

7. Federica Venturelli (Cicli Fiorin)

8. Marco Simoncini (GS Butese)

9. Michele Pascarella (Team Cesaro)

10. Emanuele Ferruzzi (Sancascianese Ciclismo Srl)

69. Diego Minnoni (OP Bike)

70. Alex Bramucci (Associazione Ciclistica Recanati)

101. Alessandro Battistoni (Associazione Ciclistica Recanati)

ORDINE D’ARRIVO JUNIORES

1. Martin Svrcek (Team Franco Ballerini)

2. Luca Tornaboni (Team Work Service Speedy Bike)

3. Lorenzo Masciarelli (Bert Containers - Pauwels Sauzen)

4. Federico Savino (Team Work Service Speedy Bike)

5. Vincenzo Russo (Team Work Service Speedy Bike)

6. Raffaele Mosca (Forno Pioppi)

7. Andrea Noviero Raccagni (Team Work Service Speedy Bike)

8. Lorenzo Conforti (GS Iperfinish)

9. Luca Testi (Valdarno Regia Congressi Seiecom)

10. Piergiorgio Cozzani (Casano)

26. Diego Bracalente (Scap Trodica di Morrovalle)

27. Filippo Bucci (Reda Mokador-Pedale Chiaravallese)

28. Tommaso Lancioni (Reda Mokador-Pedale Chiaravallese)

37. Elia Tesei (Sidermec - F.lli Vitali).