Ciclismo, il marchigiano Farroni medaglia d’argento nella cronometro alle Paralimpiadi di Tokyo

di Redazione Picenotime

martedì 31 agosto 2021

La quinta Paralimpiade in carriera di Giorgio Farroni è iniziata col vento in poppa con l’ennesima conquista di una medaglia, quella d’argento nella prova a cronometro del triciclo ai Giochi Paralimpici di Tokyo che si è svolta al Fuji International Speedway.



Ultimo a partire della selezione azzurra, in Giappone con la nazionale italiana di paraciclismo del cittì Mario Valentini, un risultato strabiliante per l'atleta di Fabriano in forza all’Anthropos di Civitanova Marche, che dopo il bronzo a Pechino 2008 e l'argento a Londra 2012, cinque anni fa a Rio era rimasto a bocca asciutta: “Finalmente ho ritrovato il vecchio Giorgio. Ho approfittato del lockdown per lavorare duramente e questo ha portato i suoi frutti. Anche se in realtà non ho vinto ancora nulla. Ho lavorato sodo, giorno dopo giorno, sono stato lontano dalla famiglia e ho fatto tanti sacrifici. Per tutto ciò, dedico questa medaglia a me stesso. Ma un ricordo lo rivolgo sempre anche a Michele Scarponi, che era mio amico”.

Il tempo finale di Farroni è stato 27’ 49” 78 alle spalle del cinese Chen Jianxin che ha trionfato con 25’00” 32.