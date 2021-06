Ciclismo Marche, i protagonisti della cronoscalata Sarnano-Sassotetto per dilettanti

di Redazione Picenotime

venerdì 11 giugno 2021

All’ombra dei Monti Sibillini, show e spettacolo in salita per i dilettanti élite ed under 23 impegnati nella cronoscalata da Sarnano ai 1335 metri del Sassotetto abbinato al Trofeo Comune di Sarnano-Trofeo Laminox. Grande mole di lavoro in ambito organizzativo da parte degli organizzatori della Calzaturieri Montegranaro, in sintonia con l’amministrazione comunale di Sarnano, per aver proposto questa cronoscalata di 12,5 chilometri e un dislivello di 800 metri che ha messo a dura prova i concorrenti (33) provenienti da più regioni d’Italia. La salita di Sassotetto è stata in passato agli onori delle cronache in ambito professionistico: indimenticabile la performance del compianto Michele Scarponi alla conquista della classifica finale della Tirreno-Adriatico nel 2009 (ma l’arrivo all’epoca era fissato a Camerino), oltre allo spagnolo Mikel Landa (2018) e al britannico Simon Yates (2020) ancora protagonisti nella Corsa dei Due Mari ma in cima all’ascesa dove è stato fissato il traguardo della cronoscalata dilettantistica. Ad aver interpretato al meglio la scalata con il tempo di 35’19” è stato l’abruzzese di Tagliacozzo Pietro Di Genova in forza alla società organizzatrice della Calzaturieri Montegranaro-Marini Silvano che ha fatto meglio del lombardo Andrea Ghislanzoni (MG K-VIS-VPM), secondo a 1’12”, terzo a 1’13” il veneto Martin Ceron (Team Gaiaplast Bibanese). A rappresentare il comitato regionale FCI Marche, il presidente Lino Secchi che ha donato una targa al presidente del sodalizio veregrense dei Calzaturieri Montegranaro, Giuseppe Viozzi, come forma di ringraziamento per i tanti anni in cui ha svolto il ruolo di direttore di corsa all’interno della Federciclismo.

CLASSIFICA CRONOSCALATA

1. Pietro Di Genova (Calzaturieri Montegranaro.Marini Silvano) 35’19”

2. Andrea Ghislanzoni (Mg K-Vis-Vpm) 36’31”

3. Martin Ceron (Team Gaiaplast Bibanese) 36’33”

4. Alejandro David Hernandez Camargo (Col, UC Pistoiese) 36’36”

5. Nicola Genuin (Trentino Cycling Team U23) 36’37”

6. Mattia Benedetti (Futura Team-Rosini) 36’51”

7. Giuseppe De Laurentiis (Aran Cucine Vejus) 37’00”

8. Armando Jeferson Acuna Ruiz (Col, D'Amico Um Tools) 37’01”

9. Bruno Asllani (Maltinti Lampadari Banca Cambiano) 37’04”

10. Alessio Gasparini (UC Pregnana Team Scout) 37’26”

11. Davide Coser (Trentino Cycling Team U23) 37’31”

12. Enrico De Robertis (UC Pregnana Team Scout) 37’49”

13. Alessandro Capoferri (Team Falgiani Marco Pantani) 38’01”

14. Luca Roberti (D'Amico Um Tools) 38’17”

15. Andrea Taffarel (Team Gaiaplast Bibanese) 38’38”

16. Kamil Ryszewski (Calzaturieri Montegranaro Marini Silvano) 39’04”

17. Mikel Demiri (UC Pistoiese) 39’11”

18. Simone Zecchini (Onec Team) 39’15”

19. Valerio Castellani (Calzaturieri Montegranaro Marini Silvano) 39’16”

20. Lucio Pierantozzi (Futura Team-Rosini) 39’19”

21. Lorenzo Elipanni (Team Mazzola) 39’44”

22. Matteo Domenicali (Cablotech Biotraining Cycling Team) 39’51”

23. Bruno Davoli (Pro.Gi.T. Cycling Team) 40’10”

24. Luca Lenti (Asd Cattoli Andrea) 40’51”

25. Marco Vaccari (Lugagnano Off Road) 41’06”

26. Kevin Davoli (Pro.Gi.T. Cycling Team) 41’30”

27. Mattia Gardi (Cablotech Biotraining Cycling Team) 41’39”

28. Marco Luchetti (Calzaturieri Montegranaro.Marini Silvano) 41’53”

29. Andrea Carita' (Team Falgiani Marco Pantani) 42’23”

30. Andrea Spreca (Aran Cucine Vejus) 42’47”

31. Luca Bertoni (Team Mazzola) 44’19”

32. Lorenzo Falgiani (Team Falgiani Marco Pantani) 46’47”

33. Simone Bianconi (Team Falgiani Marco Pantani) 51’49”





SANT’ELPIDIO A MARE - Si entra nel vivo dell’organizzazione del Trofeo Roberto Tomassetti sabato 12 giugno con l’OP Bike a mettere a punto gli ultimi dettagli in vista. Un’inedita cronoscalata di 4,5 chilometri aperta agli allievi e agli juniores su un tracciato comune a entrambe le categorie che da strada San Giuseppe (partenza del primo corridore alle 14:30) porterà gli atleti fino a Sant’Elpidio a Mare in via Roma dove sarà posto l’arrivo. Le adesioni sono tutte di rilievo (al via anche una rappresentativa di atleti messicani in ritiro di recente a San Marino) con le migliori realtà a livello regionale ed extra-regionale che non mancheranno di dare ritmo e tono agonistico al breve ma intenso esercizio contro il tempo ma con la strada che sale.