Coronavirus, Ministero Salute: “Avvicinata quota 20mila nuovi positivi con 151 deceduti”

di Redazione Picenotime

sabato 24 ottobre 2020

Sono 19644 i nuovi casi di positivi al Coronavirus in Italia secondo il bollettino odierno del Ministero della Salute nelle ultime 24 ore su circa 177.669 tamponi effettuati. Rispetto a ieri sono stati registrati 151 decessi, con il totale che arriva a quota 37.210 dall'inizio dell'epidemia. In Italia, al momento, ci sono 203.182 persone attualmente positive al Covid-19. Il dato dei guariti/dimessi ha invece riscontrato un incremento di 2309 unità. Aumentano anche i pazienti della terapia intensiva (+79) che arrivano a quota 1.128. Ammontano a 11.287 invece i ricoveri ordinari, 738 nelle ultime 24 ore. Sono 11.287 i pazienti ricoverati con i sintomi, ben 738 in più rispetto ai 10.549 di 24 ore fa. Gli italiani in isolamento domiciliare sono 190.767, 4.765 in più rispetto agli 186.002 di ieri.

CLICCA QUI PER MAPPA INTERATTIVA

CLICCA QUI PER REPORT DECESSI NELLE MARCHE