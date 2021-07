Quintana di Ascoli 2021, ecco il Palio della Tradizione. Il drappo è stato realizzato dall'ascolano Albani

di Massimiliano Mariotti

lunedì 26 luglio 2021

La Sala della Vittoria della Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno stamattina ha fatto da cornice alla presentazione del Palio della Tradizione. A realizzare l'ambito drappo è stato l'artista ascolano Emiliano Albani. Nel corso della presentazione sono stati anche svelati i nomi delle splendide figure femminili che nel corso del corteo storico sfileranno come nobildonne. Si tratta rispettivamente delle splendide Camilla Di Matteo e Silvia Daziani. La Giostra di Domenica 1° Agosto sarà trasmessa in diretta nazionale su Rai 3 a partire dalle ore 18. All'ampio servizio curato dalla redazione del TGR Marche si aggiungeranno le consuete dirette Facebook e YouTube sui canali ufficiali della Quintana di Ascoli Piceno.

Massimo Massetti, presidente Consiglio degli Anziani: "Abbiamo archiviato la Quintana di Luglio che resterà nella storia perché ha rappresentato la rinascita. Abbiamo rivisto lo splendido corteo sfilare e una gara avvincente. La Giostra di Luglio ha espresso la grande forza della città di Ascoli. Tante giostre italiane hanno preso come modello la Quintana di Ascoli. Questo grazie all’amministrazione e alle nostre istituzioni. Oggi nel giorno di Sant’Anna si aprono i festeggiamenti per il Santo Patrono. Oggi la Quintana prende per mano la città fino ad arrivare all’Offerta dei Ceri e alla gara di Domenica. Si sta riacquistando serenità dopo la pandemia. Anche il popolo quintanaro si è sentito smarrito e da Luglio ad oggi si è intrapreso un cammino per riprendere ciò che rappresenta un gioiello della città. Abbiamo una grande responsabilità, ma con i capisestiere ed i coreografi abbiamo fatto di tutto per fare in modo che anche ad Agosto avremo una grande Quintana".

Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno: "Siamo molto emozionati perché la Giostra di Luglio è andata benissimo. Ringrazio il Prefetto e le forze dell’ordine. In tanti da altre città ci hanno chiamato per congratularsi e prenderci come modello di grandi eventi. Nel rispetto di tutte le norme anti-Covid anche la Giostra di Agosto seguirà il protocollo di Luglio. In questo due anni tutti noi siamo stati obbligati all’isolamento. Ringrazio tutti, la Regione, le istituzioni. Un grande grazie anche ad Emiliano Albani che ha realizzato una visuale di Ascoli particolare. Sarà un Palio bellissimo. La Quintana sta diventando centrale a livello italiano ed anche gli aspetti artistici e religiosi ci proiettano in una dimensione più alta. Vogliamo far vivere ai turisti la vita dei sestieri esprimendo la nostra autenticità. Una delle due nobildonne sarà Camilla Di Matteo. Stamattina non è potuta essere presente ma ci teneva a dedicare la Quintana a suo nonno, da sempre un grande quintanaro. Colgo inoltre l’occasione per ricordare le persone che ci hanno lasciato. L'altra nobildonna sarà invece Silvia Daziani".

