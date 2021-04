Quintana di Ascoli Piceno, ecco i cavalli che i Sestieri porteranno a visita

di Redazione Picenotime

venerdì 30 aprile 2021

La Quintana di Ascoli Piceno entra ufficialmente nel vivo dopo un anno di stop forzato. Le visite veterinarie curate dal team dell'Università di Teramo e la terza sessione di prove, previste per domani e domenica al Campo dei Giochi, permetteranno di tornare a respirare piano piano pura aria di Giostra. Questo fine settimana le scuderie dei sei Sestieri ed i rispettivi cavalieri giostranti torneranno nel tempio sacro della Quintana per proseguire la preparazione in vista delle prossime giostre 2021. Edizioni sulle quali il Consiglio degli Anziani sta lavorando meticolosamente dopo le ultime Quintane disputate nel 2019. Come previsto dal protocollo ciascun Sestiere potrà sottoporre a visita 4 cavalli. Chi vorrà presentarne a visite un numero superiore dovrà organizzarsi autonomamente. Si inizierà domani mattina con Porta Romana, Piazzarola e Porta Solestà. Questi tre Sestieri poi nel pomeriggio scenderanno in pista con i rispettivi cavalieri Melosso, Lionetti e Innocenzi. Domenica invece sarà la volta di Porta Maggiore, Sant'Emidio e Porta Tufilla con Zannori, Chicchini e Gubbini.

Nella scelta dei destrieri qualcuno ha preferito nascondere le carte e fare un po' di strategia fino all'ultimo momento. E' il caso di Sant'Emidio che si affiderà a Chicchini. Questi invece i nomi che le scuderie dei sei Sestieri hanno deciso di presentare alle visite:

PORTA ROMANA: Nata's Jam (purosangue inglese di 9 anni), Spetenca (purosangue inglese di 8 anni), Magic Strike (purosangue inglese di 7 anni), Genoria (purosangue inglese di 11 anni);

PIAZZAROLA: Plutarco de Bonorva (anglo-arabo sardo di 12 anni), Caimano (purosangue inglese di 5 anni), Folletto (purosangue inglese di 5 anni), Carpe Diem (purosangue inglese di 4 anni);

PORTA SOLESTA': Love Story (purosangue inglese di 10 anni), Tajika (anglo-arabo sardo di 9 anni), Katy Way (purosangue inglese di 6 anni), Dolce Brigitte (purosangue inglese di 6 anni);

PORTA MAGGIORE: Tuttavia (purosangue inglese di 11 anni), West Grove (purosangue inglese di 10 anni), Anima Ribelle (purosangue inglese di 6 anni), Non succederà più (purosangue inglese di 6 anni);

PORTA TUFILLA: Giulia e le Stelle (purosangue inglese di 11 anni), Trentino (purosangue inglese di 8 anni), Botteghe Oscure (purosangue inglese di 5 anni), Un Uomo Felice (purosangue inglese di 4 anni).