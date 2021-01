Regione Marche, registrati altri 19 decessi. Due le vittime nel Piceno

di Redazione Picenotime

lunedì 04 gennaio 2021

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che purtroppo nelle ultime 24 ore si sono verificati diciannove decessi, undici donne e otto uomini, tutti con patologie pregresse. In provincia di Ascoli Piceno sono deceduti un 55enne di Roccafluvione e un 79enne di Monsampolo. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono diventati 1.634 (934 uomini e 700 donne), il 95,5% con patologie pregresse e con un'età media di 81 anni (692 nella provincia di Pesaro-Urbino, 386 ad Ancona, 277 a Macerata, 128 a Fermo e 137 ad Ascoli Piceno) più 14 residenti in altre regioni.





