Ministero Salute, poco più di 1.250 i nuovi positivi. Numero guariti supera i 4 milioni da inizio emergenza

di Redazione Picenotime

martedì 15 giugno 2021

Sono 1.255 i positivi al Coronavirus scoperti con 212.112 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore secondo i dati odierni del Ministero della Salute. Le vittime sono 63. Ieri i nuovi casi erano stati 907 con 36 decessi. In totale i casi da inizio epidemia in Italia sono 4.247.032 le vittime 127.101. Il tasso di positività (rapporto positivi-test, compresi quelli ripetute di controllo) è dello 0,6%, in diminuzione rispetto al valore registrato ieri (1.1%). Gli attualmente positivi sono 105.906 (- 51.884), i guariti e dimessi 4.014.025 (+ 53.074). Tale scostamento per i guariti e coloro che attualmente risultano contagiati dal Covid-19 è dovuto ad un riconteggio effettuato dalla regione Campania che ha riportato in data odierna oltre 48mila casi erroneamente inseriti ancora nelle liste degli attuali positivi.



Sul fronte delle terapie intensive il numero totale dei posti occupati è di 504 unità (- 26 rispetto a ieri) con 26 nuovi ingressi. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari invece sono 3.333 (- 132 rispetto a ieri).

A livello territoriale, il maggior numero di nuovi casi giornalieri è stato registrato nella regione Sicilia ( 200 con 15.260 tamponi effettuati), seguita della regione Lombardia con 182 nuovi casi su 31.873 tamponi processati.





