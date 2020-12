Ministero Salute, registrati 14.522 nuovi casi positivi. Superati i 70.000 decessi da inizio emergenza

di Redazione Picenotime

mercoledì 23 dicembre 2020

Sono 14.522 i positivi al coronavirus scoperti con 175.364 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Le vittime sono 553. Ieri i nuovi casi erano stati 13.318, con 166.205 tamponi, 628 i morti. In totale i casi da inizio epidemia in Italia sono 1.991.278, le vittime 70.395. Il tasso di positività (rapporto positivi-test, compresi quelli ripetuti e di controllo) è 8,3%, in linea rispetto al valore registrato ieri (8%).

Gli attualmente positivi sono 598.816 (-7.139) , i guariti e dimessi 1.322.067 (+20.419). Sul fronte delle terapie intensive si ha una diminuzione di 63 pazienti con un totale dei posti occupati di 2.624 unità e 216 nuovi ingressi registrati nelle ultime 24 ore. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari invece sono 24.546, con 402 unità in meno rispetto a ieri. La regione con il maggior numero di nuovi casi giornalieri si conferma il Veneto (+ 3.357) davanti alla Lombardia che oggi ha fatto registrare 2.153 nuovi positivi.