Coronavirus, Regione Marche: “Diventano 54 i deceduti nel Piceno da inizio pandemia”

di Redazione picenotime

venerdì 13 novembre 2020

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha registrato purtroppo altri 5 decessi a causa del Coronavirus nelle ultime 24 ore, tutti con patologie pregresse eccezion fatta per un 51enne di Falconara Marittima. Due morti nella provincia di Ancona, uno in provincia di Macerata, uno in provincia di Pesaro-Urbino ed un 77enne di San Benedetto del Tronto. Inoltre sono stati considerate decedute per Covid-19 tre persone venute a mancare nei giorni precedenti per cui è stata trasmessa la documentazione ieri: una 90enne di Macerata, un 92 di Ascoli Piceno ed un 79enne di Monte Urano, tutti con patologie pregresse. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono diventati 1102 (645 uomini e 457 donne), il 95,4% con patologie pregresse e con un'età media di 81 anni (535 nella provincia di Pesaro-Urbino, 244 ad Ancona, 182 a Macerata, 78 a Fermo e 54 ad Ascoli Piceno) più 9 residenti in altre regioni.



CLICCA QUI PER REPORT DECESSI NELLE MARCHE



CLICCA QUI PER REPORT RICOVERI/POSITIVI NELLE MARCHE

CLICCA QUI PER BOLLETTINO ODIERNO NAZIONALE