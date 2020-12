Regione Marche, due bandi a sostegno di nuove rotte e voli sull'aeroporto ''Sanzio''

di Redazione Picenotime

lunedì 21 dicembre 2020

La Regione Marche ha previsto oltre 12 milioni euro per attivare nuove rotte e preservare i voli dall'aeroporto Raffaello Sanzio che le compagnie aeree potrebbero cancellare a causa delle restrizioni imposte dal Covid 19.

“Lo scenario attuale – spiega il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli che si è riservato la delega al Turismo – fortemente influenzato dalla pandemia, ci ha messo di fronte ad una situazione di grande crisi per tutti i settori dell’economia in generale e del turismo in particolare. I trasporti aerei stanno subendo una enorme penalizzazione, sia a causa delle restrizioni agli spostamenti, sia per la riduzione dei flussi dovuta alla contrazione delle relazioni economiche. Le compagnie aree, di conseguenza, sono nella condizione di dover riprogrammare la propria attività, escludendo dal plafond delle rotte quelle per loro non remunerative, ma essenziali per il rilancio e la redditività strutturale del tessuto produttivo regionale. Quindi al fine di adeguare le misure di sostegno alle mutate esigenze, nel rispetto di quanto previsto dall’Unione Europea nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Coronavirus, sono state confermate le previsioni di risorse e sono inoltre stati predisposti i criteri per due bandi finalizzati all’attivazione di nuove rotte per il 2021 e 2022 e alla salvaguardia dei voli. Una volta superata la pandemia si procederà poi con un piano di rilancio e sviluppo per quella che riteniamo una infrastruttura strategica per la crescita di questa Regione sia dal punto di vista economico che turistico”.

Nel provvedimento sono stati anche individuati i mercati da supportare con l’aiuto di nuovi collegamenti/frequenze. Roma-Fiumicino e Milano Malpensa sono le rotte indicate a livello nazionale. Per quanto riguarda le rotte estere le Marche guardano al Nord Europa (Finlandia, Norvegia, Svezia, Olanda, Danimarca, Germania, Gran Bretagna, Irlanda); all’Europa Occidentale (Francia, Svizzera, Portogallo, Spagna); all’Europa Orientale (Bulgaria, Ungheria, Romania, Polonia, Grecia); ai Balcani.

BANDO 1 – NUOVE ROTTE PLAFOND 2021-2022 3.332.000 + 5.409.000 euro

L’obiettivo finale di questo intervento è attivare nuove rotte che favoriscano la connettività del territorio, accrescendo il volume di visitatori, e anche per offrire migliori servizi ai residenti.

I beneficiari del provvedimento sono tutti i vettori aerei che soddisfano le condizioni tecnico - economiche secondo quanto stabilito dalla vigente normativa Europea e Italiana.

L’aiuto all’avviamento avverrà tramite un finanziamento diretto al vettore che avrà presentato, per ciascuna rotta, nel rispetto dei criteri previsti.

BANDO 2 – SOSTEGNO AI VETTORI AEREI CON VOLI SU FALCONARA PLAFOND 3.600.000 euro

L’obiettivo dell’intervento è quello di sostenere i vettori aerei che programmano collegamenti da/per l’Aeroporto delle Marche che, in un momento in cui la domanda non si è ancora ripresa a causa dell’emergenza Covid risulterebbero non remunerativi per le compagnie aeree.

I beneficiari del provvedimento sono le compagnie aeree che, alla data di presentazione della domanda per l’attribuzione del contributo, operano in maniera non saltuaria rotte da/per l’aeroporto di Ancona e/o programmano di attivare rotte anche successivamente alla pubblicazione, pur registrando al momento di pubblicazione del bando significative perdite di fatturato rispetto all’anno precedente. In particolare, i beneficiari devono soddisfare le condizioni tecnico - economiche secondo quanto stabilito dalla vigente normativa Europea e Italiana. L’aiuto consiste in una erogazione di importo massimo pari a 800.000 euro per impresa beneficiaria.