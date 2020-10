Coronavirus, Ministero Salute: “Oltre 7300 nuovi casi positivi”. E' record assoluto da inizio emergenza

di Redazione Picenotime

mercoledì 14 ottobre 2020

Record assoluto per il numero dei contagi da Coronavirus in Italia secondo il bollettino odierno del Ministero della Salute: nelle ultime 24 ore sono stati 7.332 (ieri erano stati 5.901), che portano il totale a 372.799. Il dato più alto prima di oggi dall'inizio dell'emergenza si era registrato il 21 marzo, con 6.557 casi in un giorno: in quel caso, però, i tamponi fatti furono 26.336. Nell'ultimo giorno, invece, sono stati 152.196. Le vittime sono 43, due di più rispetto a ieri, cifra che porta il totale a 36.289 dall'inizio della pandemia. Sono 2.037 i guariti/dimessi nelle ultime 24 ore, in crescita rispetto a ieri, quando erano stati 1.428. Il totale dall'inizio dell'emergenza è ora 244.065. Dopo i picco di 62 nuovi ricoveri in terapia intensiva toccati ieri, nelle ultime 24 si registra una frenata su questo fronte, con 25 nuovi pazienti in rianimazione. Il totale in Italia è ora di 539 persone in terapia intensiva, e 5.470 ricoverati con sintomi. Per quanto riguarda le singole regioni, impennata di nuovi in casi in Lombardia (+1844), 818 in Campania, 657 in Veneto. La regione con meno riscontri è la Basilicata (+9).



Il Servizio di Sanità della Regione Marche, nelle ultime 24 ore, non ha fortunatamente registrato nuovi decessi. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono sempre 992 (589 uomini e 403 donne), il 94.9% con patologie pregresse e con un'età media di 80,5 anni (523 nella provincia di Pesaro-Urbino, 214 ad Ancona, 165 a Macerata, 66 a Fermo e 16 ad Ascoli Piceno) più 8 residenti in altre regioni.