Coronavirus, Regione Marche: “Altri 321 casi positivi. Boom di contagi nel Maceratese”

di Redazione Picenotime

giovedì 22 ottobre 2020

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3776 tamponi: 1707 nel percorso nuove diagnosi e 2069 nel percorso guariti. I positivi sono 321 nel percorso nuove diagnosi: 122 in provincia di Macerata, 76 in provincia di Ancona, 40 in provincia di Pesaro Urbino, 58 in provincia di Fermo, 23 in provincia di Ascoli Piceno e 2 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (52 casi rilevati), contatti in setting domestico (85 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (74 casi rilevati), 12 casi registrati nel setting lavorativo, contatti in ambiente di vita/divertimento (8 casi rilevati), 4 rientri dall'estero (Albania e Bangladesh), 6 casi rilevati nel setting assistenziale, contatti in setting scolastico/formativo (15 casi) e 2 casi riscontrati nello screening realizzato in ambito sanitario. Di 63 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche.

CLICCA QUI PER REPORT IN PDF DELLA REGIONE MARCHE - 22 OTTOBRE ORE 9

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato l'aggiornamento relativo alla situazione Coronavirus delle ore 12 di Giovedì 22 Ottobre. Sono diventati 10192 i casi positivi registrati in totale nelle Marche: 2646 ad Ancona, 3371 a Pesaro-Urbino, 1855 a Macerata, 894 a Fermo e 1062 ad Ascoli Piceno. A questi vanno aggiunte 364 unità provenienti da fuori regione. I ricoverati nelle strutture sanitarie sono 152, 19 dei quali in terapia intensiva. Sono 7296 le persone in isolamento domiciliare (6290 asintomatiche e 1006 sintomatiche), tra queste 209 operatori sanitari. Nella provincia di Ascoli si contano 836 persone in isolamento (615 asintomatiche e 221 sintomatiche), tra cui 29 operatori sanitari. E' salito a 6570 il numero dei dimessi-guariti nelle Marche dall'inizio dell'emergenza



CLICCA QUI PER REPORT IN PDF DELLA REGIONE MARCHE - 22 OTTOBRE ORE 12