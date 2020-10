Coronavirus, Ministero Salute: “Infranta quota 21mila nuovi casi con altri 128 morti”

di Redazione Picenotime

domenica 25 ottobre 2020

Nuovo balzo dei contagi di Coronavirus, che per la prima volta dall'inizio dell'emergenza superano quota 20mila in un giorno. Secondo i dati del Ministero della Salute, sono stati registrati 21.273 nuovi casi nelle ultime 24 ore con 161.880 tamponi, oltre 15.700 meno di ieri. In calo invece l'incremento del numero dei decessi: 128 nelle ultime 24 ore (ieri erano 151), che portano il totale a 37.338. Si registrano inoltre 2086 tra dimessi e guariti (il totale tocca quota 266.203). In Italia si contano attualmente 222.241 persone positive al Coronavirus.

