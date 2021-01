Coronavirus, Marche inserite in ''area arancione'' insieme ad altre undici regioni

di Redazione Picenotime

venerdì 15 gennaio 2021

Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà nelle prossime ore la nuova ordinanza per il contenimento dei contagi da Coronavirus a partire da Domenica 17 Gennaio e per le seguenti due settimane.

In area rossa vanno Sicilia, Lombardia e provincia autonoma di Bolzano. In area arancione restano Calabria, Emilia-Romagna e Veneto alle quali si aggiungono Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D'Aosta. In area gialla rimangono Campagna, Sardegna, Basilicata, Toscana, Molise e provincia autonoma di Trento.

"Un milione di persone vaccinate in Italia. È il primo incoraggiante passo di questa maratona decisiva per il futuro di tutti noi. Grazie alle donne e agli uomini del Servizio Sanitario Nazionale che con il loro lavoro straordinario rendono possibile questa impresa". A dichiararlo via social è proprio il ministro della Salute Roberto Speranza.