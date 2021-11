Covid Marche, aumentano i ricoveri nelle strutture. Un decesso e oltre 2mila tamponi processati nelle ultime 24 ore

di Redazione Picenotime

martedì 02 novembre 2021

Nelle ultime 24 ore nelle Marche sono stati testati 2.027 tamponi di cui 1.339 nel percorso nuove diagnosi. Le persone risultate positive al Covid-19 sono 42 (1 nella provincia di Ascoli Piceno, 23 nella provincia di Pesaro-Urbino, 3 nella provincia di Macerata, 11 nella provincia di Ancona, 1 nella provincia di Fermo e 3 casi provenienti da fuori regione) con un tasso di positività del 3,1%, valore in diminuzione rispetto a quello registrato ieri (4.6%), e un tasso di incidenza cumulativo su 100mila abitanti pari a 43,35.



In totale i casi positivi al Covid-19 nella regione Marche sono 116.319: 35.895 ad Ancona, 26.099 a Pesaro-Urbino, 24.476 a Macerata, 11.933 a Fermo, 12.724 ad Ascoli Piceno e 5.192 unità provenienti da fuori regione.

Al momento i ricoverati sono 80 (+8 rispetto a ieri), dei quali 60 nei reparti ordinari e 20 pazienti ricoverati in terapia intensiva (+2 rispetto a ieri). In tutto il territorio regionale il numero dei soggetti attualmente positivi è di 2.254 unità, 3.481 sono i casi e i contatti in isolamento domiciliare (2.211 asintomatici e 1.270 sintomatici), tra queste 99 operatori sanitari. Nella provincia di Ascoli Piceno si contano 419 persone in isolamento (310 asintomatiche e 109 sintomatiche), tra cui 11 operatori sanitari.

Nelle ultime 24 ore è stato registrato un decesso. La vittima è una 95enne di Porto San Giorgio. In totale le vittime nelle Marche a causa del Coronavirus sono 3.108 (1.739 uomini e 1.369 donne), il 97,2% con patologie pregresse e con un'età media di 82 anni. Nel dettaglio, 993 nella provincia di Pesaro-Urbino, 988 ad Ancona, 535 a Macerata, 306 a Fermo e 250 ad Ascoli Piceno, più 36 residenti in altre regioni.





CLICCA QUI PER REPORT 2 NOVEMBRE