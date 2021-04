Covid e ricostruzione post sisma: ministro Gelmini in visita ad Ancona, Civitanova ed Ascoli

di Redazione Picenotime

lunedì 12 aprile 2021

Importante visita oggi nelle Marche per il ministro per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini. Prima tappa ad Ancona dove c'è stato un incontro con i massimi vertici regionali ed il commissario straordinario per la ricostruzione Giovanni Legnini. "Per le Marche un’emergenza nell’emergenza: prima il sisma del 2016 di cui oggi ho avuto modo di parlare con il presidente Acquaroli ed il commissario Legnini, poi il covid. Usiamo il Recovery Fund per mettere il Centro Italia nelle condizioni di poter finalmente ripartire", ha dichiarato la Gelmini. Al summit ad Ancona ha partecipato anche l'assessore regionale alla ricostruzione, Guido Castelli: "Il cambio di passo c’è stato ed è documentato dai numeri - ha evidenziato Castelli via social -. Nei primi tre mesi del 2021 l’Ufficio Speciale per il terremoto ha emesso un numero triplo di decreti rispetto a quello del periodo corrispondente del 2020. Alla ricostruzione fisica si deve aggiungere tuttavia anche la rivitalizzazione socio economica del sisma. Oggi il presidente Acquaroli ha stimolato l’attenzione del ministro su obiettivi specifici come Pedemontana, Zes e Recovery Plan. Rilanciamo le Marche e il centro Italia. Ora è possibile".



Il ministro Gelmini si è poi spostata a Civitanova Marche per visitare il centro vaccinale: "La Regione sta correndo sulle vaccinazioni, in particolare sugli over 80: 3 su 4 hanno ricevuto una dose, quasi la metà ha già ricevuto anche la seconda. Va messa in sicurezza la salute dei più anziani e dei più fragili, siamo pronti a ripartire", ha aggiunto la Gelmini.

Ultima tappa del ministro ad Ascoli Piceno, dove ad accoglierla è stato il sindaco Marco Fioravanti: "Abbiamo evidenziato al ministro le criticità infrastrutturali e di ricostruzione post-sisma che interessano da tempo il nostro territorio e che stanno penalizzando a livello turistico, economico e d’immagine le aree dell’entroterra - ha dichiarato il primo cittadino del capoluogo piceno -. La volontà è quella di dialogare con i rappresentanti del Governo, affinché arrivi forte e chiara la voce di una comunità coesa e che ha bisogno di risposte".