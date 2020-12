Arquata del Tronto, il cantiere della galleria di Trisungo verso la riapertura

di Redazione picenotime

sabato 05 dicembre 2020

Ieri il viceministro alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri ha effettuato un sopralluogo al cantiere della galleria di Trisungo, bloccato da ottobre 2019 per il fallimento dell’impresa che si era aggiudicata i lavori. Erano presenti, oltre al vicesindaco di Arquata Michele Franchi, tecnici ANAS ed altri esponenti politici che hanno dichiarato: "Finalmente questa storia si sta sbloccando. La galleria di Trisungo è un'opera strategica per il sistema infrastrutturale delle aree interne di Marche, Umbria e Lazio, sarebbe fondamentale per la ripresa economica e sociale di queste zone duramente colpite dal sisma del 2016. Ringraziamo calorosamente il viceministro Cancelleri per l’impegno profuso da subito per lo sblocco dei lavori".

Il viceministro Cancelleri conclude: "la segnalazione dei problemi territoriali da parte dei nostri parlamentari è molto importante e funziona quando vengo individuate con cura le priorità, pensando a ciò che veramente serve ai cittadini. So bene che questa galleria è un collegamento essenziale e seguirò i lavori con attenzione finché non sarà riaperta. Tutto il Paese è pieno di situazioni come questa, opere bloccate che causano l'isolamento di interi territori, per questo la manutenzione e la cura anche dei collegamenti viari più interni sono azioni fondamentali. Per la galleria di Trisungo per ora siamo riusciti a trovare il modo di riaffidare l'appalto, mi rincuora constatare che c’è una comunione di intenti, che rappresentanti del territorio, Governo Conte e ANAS remino tutti nella stessa direzione, perché è quello che serve per portare a termine opere come questa".