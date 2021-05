Regione Marche: A14, Acquaroli chiede incontro con Società Autostrade. Disagi durano da troppo tempo

di Redazione Picenotime

giovedì 27 maggio 2021

A seguito delle criticità riscontrate quotidianamente sul tratto dell'A14 che interessa le province di Fermo e Ascoli Piceno, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha richiesto un ulteriore incontro con i responsabili della Società Autostrade al fine di trovare soluzioni che possano in qualche modo evitare i disagi a chi percorre quel tratto di autostrada.



"Ieri ho richiesto un ulteriore incontro alla Società Autostrade con oggetto i lavori che si stanno svolgendo sulla A14 nel tratto da Porto Sant'Elpidio a San Benedetto del Tronto. Comprendo che per ripristinare le condizioni di sicurezza i lavori debbano essere effettuati, ma è inaccettabile che da oltre tre anni la viabilità della nostra A14 subisca pesanti condizionamenti con ripercussioni e ricadute negative sul nostro territorio, su cittadini e turisti, lavoratori e imprese. Bisogna velocizzare i lavori e trovare il sistema per limitare i disagi che ci condizionano ormai da troppo tempo. Confido nella leale collaborazione istituzionale e nella comprensione del livello di criticità che nel periodo estivo rischia di diventare ancora più pesante. Questo deve essere assolutamente evitato", ha dichiarato stamane via social Acquaroli.

Ecco il testo della lettera inviata da Acquaroli all’amministratore delegato di Società Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi: “Porto alla Sua attenzione la grave criticità del flusso veicolare che interessa il tratto A14 nel Sud delle Marche, tra Porto Sant’Elpidio e Fermo-Porto San Giorgio e tra Pedaso e Grottammare, in conseguenza dei lavori in corso. Pur consapevoli che la criticità è collegata alle improrogabili attività di consolidamento delle gallerie, conseguenti alle verifiche pianificate con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, si chiede un incontro al fine di valutare le modalità e le misure più efficaci da intraprendere per ridurre al minimo i disagi nella mobilità di cittadini e turisti, lavoratori e imprese. Il tratto interessato, infatti, è percorso quotidianamente da pendolari e lavoratori di imprese. I disagi interessano anche le aree limitrofe dei Comuni lungo la fascia costiera, dove si riversano i veicoli in cerca di vie alternative, con evidenti situazioni di congestione. I lavori rischiano di impattare negativamente anche sul settore turistico, sul quale stiamo puntando per il rilancio economico nell’attuale fase di ripresa post pandemia”.



Nel tratto tra Porto Sant'Elpidio e Pescara Nord, sono operativi in modalità continuativa i cantieri previsti del programma nazionale che Autostrade per l'Italia sta portando avanti per l'ammodernamento della rete. Si tratta prevalentemente di attività di consolidamento delle gallerie, pianificate sulla base degli esiti delle verifiche approfondite condotte su più fasi su tutte le gallerie del tratto, secondo gli standard di controllo introdotti in condivisione con il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, e di interventi per la sostituzione delle barriere di sicurezza dei viadotti. Per consentire lo svolgimento delle attività nel minor tempo possibile e limitare i riflessi sulla viabilità, viene garantita la transitabilità delle tratte in entrambi i sensi di marcia, attraverso l'installazione di uno scambio di carreggiata che consente di effettuare i lavori in modalità continuativa, h24, sette giorni su sette.