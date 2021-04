Coronavirus, Rezza: “Carico ancora elevato sulle strutture sanitarie sia in area medica che in terapia intensiva”

di Redazione Picenotime

sabato 03 aprile 2021

"Situazione epidemiologica in lieve miglioramento nel nostro Paese. Rt 0.98 e incidenza 233 casi su 100mila abitanti. Elevato il carico sulle strutture sanitarie sia in area medica 44% che in terapia intensiva 41%. A causa del diffondersi delle varianti e bene rispettare le regole e accelerare la campagna vaccinale". A dichiararlo è Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione del Ministero Salute, nel monitoraggio settimanale dell'emergenza Covid-19 dal 22 al 28 Marzo. "L’incidenza molto elevata e ben lontana dalla soglia di 50 casi per 100.000 per settimana, la sua lenta decrescita ed il forte sovraccarico dei servizi ospedalieri non consentono una riduzione delle attuali misure di restrizione - ha aggiunto Rezza -. Si ribadisce, anche alla luce della predominanza di varianti virali a maggiore trasmissibilità, la necessità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e della mobilità".





