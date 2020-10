Coronavirus: San Benedetto, vertice sui controlli per la movida nel fine settimana

di Redazione Picenotime

venerdì 23 ottobre 2020

A seguito delle risultanze della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica tenutosi ieri, il sindaco di San Benedetto del Tronto Pasqualino Piunti ha incontrato stamane nel suo ufficio il dirigente del Commissariato di Polizia dr. Andrea Crucianelli e il Comandante della Polizia Municipale dr. Giuseppe Coccia per fare il punto sulla situazione del controllo del rispetto dei provvedimenti anti-Covid19 in vista del fine settimana.

In particolare, si sono analizzati i contenuti dell’ultimo Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri e della recentissima ordinanza del presidente della Regione Marche che delineano un quadro abbastanza preciso delle limitazioni che vengono imposte alla cosiddetta “movida” e che dunque saranno oggetto dei controlli previsti come sempre nell’ambito del servizio interforze disposto per il sabato sera dal prefetto e coordinato dalla Questura.

Dalla lettura combinata dei provvedimenti statali e regionali, è possibile trarre queste conclusioni:

- gli esercizi pubblici devono chiudere alle 24 ma già dalle 18 è possibile servire solo clienti seduti ai tavoli;

- è vietato il consumo di alimenti nelle adiacenze degli esercizi pubblici (bar e ristoranti, pizzerie, gelaterie, ecc.) quando questo genera assembramenti;

- è vietato il consumo di alcolici in tutti gli spazi e le aree pubbliche.

Nel corso della settimana, comunque, la Polizia Municipale ha svolto una attività di informazione presso numerose attività di somministrazione. I positivi riscontri dei controlli effettuati nello scorso fine settimana lasciano sperare in un weekend tranquillo e il cui svolgimento sarà comunque oggetto di valutazione nel corso di un incontro che il sindaco e i suoi interlocutori hanno già programmato per martedì prossimo.