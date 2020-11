Precedenti Pisa-Ascoli: Arena Garibaldi stregata per il Picchio nelle ultime sfide in B

di Redazione Picenotime

martedì 03 novembre 2020

Sono 16 i precedenti in Toscana tra Pisa ed Ascoli che Sabato 7 Novembre alle ore 14 si ritroveranno di fronte all'Arena Garibaldi "Romeo Anconetani" per la settima giornata del campionato di Serie B. Il bottino è favore dei toscani, con 8 successi a fronte di 5 pareggi e 3 vittorie dei marchigiani. In Serie B si contano 6 sfide tra le mura nerazzurre con 4 successi del Pisa, un pareggio ed una vittoria bianconera (per 1-0 il 21 Marzo 1993 con gol di Bierhoff nel secondo tempo).

L'ultimo precedente tra Pisa ed Ascoli in terra toscana risale allo scorso 27 Luglio, quando i nerazzurri di D'Angelo superarono 1-0 i bianconeri di Dionigi grazie ad un gol di Siega nel finale di prima frazione, rinviando all'ultima giornata la salvezza aritmetica del Picchio. Ecco tabellino, pagelle e highlights di quel match:

PISA-ASCOLI 1-0 (27 Luglio 2020)

PISA (4-3-2-1): Perilli 6; Birindelli 6 (87' Pisano sv), Caracciolo 6.5, Varnier 7, Lisi 6.5; Marin 6 (77' Meroni 6), De Vitis 6, Pinato 6 (65' Gucher 6); Siega 6.5, Soddimo 6 (65' Masucci 6); Marconi 5.5 (87' Vido sv). A disposizione: Dekic, Ingrosso, Benedetti, Pompetti, Minesso, Fabbro, Moscardelli. Allenatore: D'Angelo 6,5

ASCOLI (3-4-1-2): Leali 6; Ferigra 5.5, Valentini 6, Gravillon 6.5; Andreoni 5.5 (70' Padoin 6), Cavion 5.5 (76' Costa Pinto sv), Brlek 5.5 (70' Petrucci 6), Sernicola 6.5; Eramo 5.5 (59' Morosini 5.5); Ninkovic 6, Trotta 5.5 (59' Scamacca 5). A disposizione: Marchegiani, Brosco, Ranieri, Pucino, De Alcantara, Troiano, Matos. Allenatore: Dionigi 5.5

Arbitro: Ayroldi di Molfetta 5

Rete: 44' Siega

Il penultimo incrocio tra Pisa ed Ascoli all'Arena Garibaldi (a porte chiuse per inagibilità dell'impianto) è datato 24 Settembre 2016, nella sesta giornata del campionato di Serie B. I bianconeri di Vivarini vennero sconfitti 2-1 dai nerazzurri allenati da Gattuso in virtù delle reti di Lores Varela e Verna (per il Picchio a segno nel finale lo svedese Hallberg). Ecco tabellino, pagelle e highlights di quel match con le video interviste ai due allenatori:

PISA-ASCOLI 2-1 (24 Settembre 2016)

PISA (4-4-2): Ujkani 7; Avogadri 6, Crescenzi 6.5, Lisuzzo 6.5, Longhi 6; Golubovic 7, Di Tacchio 6.5, Verna 6.5, Mannini 6 (60' Sanseverino 6); Cani 6.5 (60' Eusepi 6.5), Lores Varela 7.5 (76' Montella 5.5). A disposizione: Giacobbe, Cardelli, Del Fabro, Fautario, Peralta. Allenatore: Gattuso 7.5

ASCOLI (4-3-3): Lanni 5.5; Almici 5, Cinaglia 5.5, Gigliotti 5, Mignanelli 5.5; Carpani 5.5 (60' Hallberg 6), Bianchi 5.5, Cassata 6; Orsolini 6 (66' Favilli 6.5), Cacia 5 (75' Perez 5.5), Gatto 5. A disposizione: Ragni, Mengoni, Felicioli, Pecorini, Addae, Jaadi, Perez. Allenatore: Aglietti 5.5

Arbitro: Chiffi di Padova 5

Reti: 38' Lores Varela, 74' Verna, 84' Hallberg

TUTTI I PRECEDENTI TRA PISA E ASCOLI IN TERRA TOSCANA

1959/60 (SERIE C) Pisa-Del Duca Ascoli 1-1

1960/61 (SERIE C) Pisa-Del Duca Ascoli 3-1

1961/62 (SERIE C) Pisa-Del Duca Ascoli 3-0

1971/72 (SERIE C) Pisa-Ascoli 1-1

1982/83 (SERIE A) Pisa-Ascoli 2-1

1983/84 (SERIE A) Pisa-Ascoli 0-1

1987/88 (SERIE A) Pisa-Ascoli 1-1

1988/89 (SERIE A) Pisa-Ascoli 0-0

1992/93 (SERIE B) Pisa-Ascoli 0-1

1993/94 (SERIE B) Pisa-Ascoli 1-0

2007/08 (SERIE B) Pisa-Ascoli 2-1

2008/09 (SERIE B) Pisa-Ascoli 1-1

2013/14 (LEGA PRO) Pisa-Ascoli 2-1

2014/15 (LEGA PRO) Pisa-Ascoli 0-1

2016/17 (SERIE B) Pisa-Ascoli 2-1

2019/20 (SERIE B) Pisa-Ascoli 1-0