Ministero Salute, sono 6.761 i nuovi casi. Leggero aumento per tasso positività e ricoveri intensivi

di Redazione Picenotime

giovedì 02 settembre 2021

Sono 6.761 i nuovi casi e 69 le vittime di Covid in Italia (comprensive di 5 decessi avvenuti in Campania nei mesi precedenti) nelle ultime 24 ore secondo il bollettino odierno del Ministero della Salute. Ieri i nuovi casi erano stati 6.503, i decessi 69 (comprensivi di 6 decessi avvenuti in Campania nei mesi precedenti). I contagi sono emersi da 293.067 tamponi eseguiti, tra antigenici e molecolari. Ieri erano stati 303.717. Il tasso di positività è del 2,3%, in leggero aumento rispetto al valore registrato ieri (2.1%). In totale ci sono 136.898 cittadini attualmente positivi, 320 in più rispetto a ieri.

Sul fronte dei ricoveri, sono 555 i pazienti ricoverati nei reparti intensivi (+15 rispetto a ieri) con 49 nuovi ingressi, mentre nei reparti ordinari i pazienti ricoverati con sintomi sono 4.205 (-26 rispetto a ieri). Sono invece 6.372 i pazienti dimessi e guariti dal Covid-19 nelle ultime 24 ore, per un totale di 4.286.991 dall'inizio della pandemia. Le vittime, da Febbraio dello scorso anno, sono state 129.352.





CLICCA QUI PER MAPPA INTERATTIVA