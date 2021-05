Coronavirus, le Marche restano in fascia gialla. Solo la Valle d'Aosta in area arancione

di Redazione Picenotime

venerdì 14 maggio 2021

"Anche la prossima settimana le Marche saranno in fascia gialla". Ad annunciarlo nel pomeriggio via social è stato il governatore Francesco Acquaroli. Passano in area gialla le regioni Sicilia e Sardegna. Resta in area arancione, invece, la Valle d’Aosta. Tutte le altre regioni e province autonome sono in area gialla. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da Lunedì 17 Maggio.

CLICCA QUI PER REPORT ODIERNO CABINA DI REGIA

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza che prevede l’ingresso dai Paesi dell’Unione Europea e dell’area Schengen, oltre che da Gran Bretagna e Israele, con tampone negativo, senza obbligo di quarantena. Resta, dunque, l'obbligo di esibire all'arrivo un tampone molecolare o antigenico con esito negativo, effettuato nelle 48 ore che precedono l'arrivo in Italia. Con la stessa ordinanza sono state prorogate le misure restrittive nei confronti del Brasile fino al 30 Luglio 2021. Con un'altra ordinanza il Ministro ha esteso la sperimentazione dei voli Covid tested, già in funzione negli aeroporti di Roma e Milano, anche agli scali di Venezia e di Napoli. Nei voli Covid tested i passeggeri sono sottoposti a un test molecolare o antigenico prima della partenza e all'arrivo a destinazione e, se l'esito è negativo,sono autorizzati all'ingresso e al transito nel territorio nazionale senza necessità di rispettare gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario. Finora i voli Covid tested coprivano solo la tratta fra gli Stati Uniti e l'Italia ma, nella nuova ordinanza, sono stati aggiunti come Paesi di provenienza anche il Canada, il Giappone e gli Emirati Arabi. Le ordinanze sono vigenti dal 16 Maggio 2021 fino al 30 Luglio 2021.