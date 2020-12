Ascoli Piceno e prospettive universitarie. Pronti due nuovi corsi di laurea

di Redazione Picenotime

lunedì 14 dicembre 2020

Importante conferenza stampa stamane nella Sala De Carolis e Ferri di Palazzo Arengo in cui sono state illustrate nel dettaglio le prospettive universitarie per la comunità di Ascoli Piceno. Presenti il sindaco Marco Fioravanti, l'assessore alla cultura Donatella Ferretti, l'assessore regionale alla cultura Giorgia Latini, il presidente della Provincia di Ascoli Sergio Fabiani, il rettore dell'Università di Camerino Claudio Pettinari, il rettore dell'Università Politecnica delle Marche Gianluca Gregori ed il presidente del Cup (Consorzio Universitario Piceno) Achille Buonfigli.



Giorgia Latini: "E' importante che ci sia energia sul fronte dell'università perchè rappresenta un'importante forma di sviluppo del nostro territorio. C'era l'esigenza di portare avanti un dottorato di ricerca in materiale composito. Grazie alla collaborazione tra istituzioni, università ed imprese è divenuto un laboratorio che dovrà essere permanente e diffuso a livello regionale. Bisogna ascoltare le realtà vicine agli imprenditori come comuni e province. L'università è il fulcro dello sviluppo dei territori e nelle Marche ci sono ottime eccellenze. Da Ascoli vogliamo far partire un segnale che può portare ad alzare livello attraverso i dottorati".

Sergio Fabiani: "La Provincia cercherà di fare la sua parte mettendo a disposizione i locali. Il progetto è importante e credibile e sono certo che darà lustro al nostro territorio dopo le disavventure degli ultimi anni. Un ringraziamento particolare va ai due rettori Pettinari e Gregori. Nella zona dell'Istituto Agrario, ad esempio, metteremo a disposizione una struttura di oltre 1000 metri quadrati".

Achille Buonfigli: "Vedere queste collaborazioni con due Università del territorio non è affatto scontato ed è un motivo di gioia. Il futuro del nostro territorio passa attraverso queste dinamiche, trovando aziende disposte a seguire tali progetti. Nel nostro territorio c'è tanto da fare dopo una lunga serie di sciagure e questa può essere la via di uscita".

Gianluca Gregori: "Ci sono due Università che collaborano tra loro. Abbiamo dimostrato con i dati quanto siano importanti per il territorio in termini economici oltre al discorso culturale. Unicam e Univpm dal 1° Novembre 2020 hanno avviato un dottorato. Stiamo predisponendo nuovi progetti di dottorato e di ricerca. Stiamo ragionando sulla dislocazione e proprio qui ad Ascoli potrebbe esserci un corso di fisioterapia. L'altro progetto è di riportare il corso triennale di agraria sempre nel capoluogo piceno. Speriamo di poter concretizzare al più presto dopo l'iter ministeriale".

Claudio Pettinari: "Ci sono sintonia e sinergia, un rapporto costruttivo che guarda al territorio per creare lavoro e sviluppo. Le Università non possono essere arroccate. La collaborazione è iniziata proprio da esigenze concrete del territorio, non appena individuiamo problematiche delle imprese che operano nel territorio cerchiamo di dare risposte concrete attraverso questi progetti di dottorato che producono benefici diretti anche alle imprese in termini occupazionali. Nonostante il periodo di crisi che attraversiamo, stiamo riscontrando una crescita per la nostra facoltà. Sono convinto che la colllaborazione tra Univpm e Unicam sia un segno di coesione tra comunità. Lavoreremo anche con il Comune per poter offrire servizi sempre migliori per gli studenti".

Marco Fioravanti: "Ottimo rapporto con la provincia per sviluppare questo progetto. Dobbiamo investire sulla cultura e sulla conoscenza. Anche i dati delle classifiche usciti nell'ultimo periodo ci hanno dimostrato che l'università sul territorio è estremamente importante. Vogliamo investirci sia in termini economici che in strutture. I due rettori rappresentano delle eccellenze della nostra regione perché hanno compreso l'esigenza di creare professionalità che servono al momento al territorio. La formazione di queste figure ci permetterà di essere competitivi a livello globale. Come Amministrazione stiamo lavorando per migliorare trasporti e strutture. Abbiamo stanziato 450mila euro sullo stabile lungo il fiume Castellano per renderlo efficiente".

Donatella Ferretti: "La crescita territoriale passa atttaverso l'impegno di più figure istituzionali. La presenza oggi qui di tutte queste figure politiche ed universitarie dimostra l'importanza del progetto. Dobbiamo cogliere questa importante opportunità".

In conclusione i rettori Gregori e Pettinari hanno parlato dei tempi di applicazione per i due nuovi corsi universitari. "A fine Marzo ci sarà la risposta del Ministero, quindi se tutto andrà per il meglio il corso di agraria scatterà ad Ottobre con il nuovo anno accademico. Si tratta di una laurea triennale innovativa. Essere vicini all'Istituto Agragio permette una sinergia costruttiva. Per quanto concerne il corso di fisioterapia la location sarà l'ospedale di Ascoli Piceno, di conseguenza non dovremmo trovare particolari problematiche sul piano strutturale".