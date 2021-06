Coronavirus Marche, ancora in diminuzione numero ricoveri reparti ordinari. Nessuna vittima nelle ultime 24 ore

di Redazione Picenotime

sabato 19 giugno 2021

Secondo i dati comunicati dal Servizio Sanità della Regione Marche, sono 103.524 i casi positivi registrati in totale nelle Marche: 33.044 ad Ancona, 23.387 a Pesaro-Urbino, 21.337 a Macerata, 10.264 a Fermo e 11.359 ad Ascoli Piceno. A questi vanno aggiunte 4.133 unità provenienti da fuori regione. In totale i ricoverati sono 40 (-4 rispetto a ieri ), dei quali 32 nei reparti ordinari (-4 rispetto a ieri) mentre restano 8 quelli ricoverati nei reparti di terapia intensiva (invariato rispetto a ieri). In tutto il territorio regionale il numero dei soggetti attualmente positivi è di 2.069 unità (- 132 rispetto a ieri). E' salito a 98.424 il numero dei dimessi-guariti nelle Marche dall'inizio dell'emergenza.

Nelle ultime 24 ore, secondo il report del Servizio Regionale di Sanità, non sono stati registrati decessi. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono 3.031 (1.702 uomini e 1.329 donne), il 97,2% con patologie pregresse e con un'età media di 82 anni (982 nella provincia di Pesaro-Urbino, 968 ad Ancona, 514 a Macerata, 290 a Fermo e 243 ad Ascoli Piceno) più 34 residenti in altre regioni.

