Coronavirus, Acquaroli: “Per la prossima settimana Marche in zona gialla. Restiamo prudenti”

di Redazione Picenotime

venerdì 08 gennaio 2021

"Posso comunicarvi che nella prossima settimana la nostra regione sarà gialla. Una boccata d’ossigeno dopo un lungo periodo di restrizioni dure, ma dobbiamo restare prudenti perché il virus c’è e gira molto". A scriverlo nel primo pomeriggio via social è il governatore delle Marche Francesco Acquaroli in relazione ai provvedimenti nazionali per il contenimento dell'emergenza Coronavirus dal 10 al 15 Gennaio 2021.

"Ho firmato una nuova ordinanza che porta in zona arancione le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Dobbiamo tenere il massimo livello di attenzione perché il virus circola molto e l’indice del contagio è in crescita", ha dichiarato nel pomeriggio via social il ministro della Salute Roberto Speranza. Tutte le restanti regioni saranno in zona gialla.

"Da lunedì 11 Gennaio le Marche torneranno in Zona Gialla. Sarà dunque permessa la riapertura, fino alle ore 18, di bar e ristoranti, così come saranno consentiti gli spostamenti tra i comuni della stessa regione - ha scritto via social il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti -. L’ordinanza sarà firmata questa sera e resterà in vigore fino a venerdì 15 gennaio, giorno in cui scadrà il Dpcm attualmente in vigore. Una bella notizia per il nostro territorio, ma non deve essere un tana libera tutti: l’emergenza non è ancora superata, domani e dopodomani saremo in Zona Arancione. È fondamentale continuare a seguire scrupolosamente tutte le regole di comportamento, onde evitare un nuovo incremento nel numero dei contagi".