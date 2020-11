Coronavirus, nuova ordinanza Regione Marche su lavoro agile e attività universitarie indispensabili

di Redazione Picenotime

giovedì 05 novembre 2020

Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha firmato oggi una nuova ordinanza, la numero 42, recante ulteriori disposizioni per le attività didattiche indifferibili e indispensabili nei corsi di studio universitari ed in tema di lavoro agile.



"Sono consentite in presenza le sole attività formative e curriculari degli insegnanti relativi al primo anno dei corsi di studio universitari nonchè le attività laboratoriali, anche presso le organizzazioni convenzionate, in quanto indifferibili e indispensabili per il regolare svolgimento e conclusioni dei percorsi universitari. Le disposizioni, per quanto compatibili, si applicano anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

Il settore degli uffici pubblici e privati, degli studi professionali, dei servizi amministraztivi e di agenzia, che prevedono accesso del pubblico, è fortemente raccomandato a promuovere il contatto tra clienti/utenti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e soluzioni tecnologiche innovative. E' fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile".

L'ordinanza, nel contesto dei nuovi provvedimenti nazionali per il contenimento della seconda ondata di contagi da Coronavirus, sarà in vigore da Venerdì 6 Novembre fino a Venerdì 4 Dicembre 2020 e potrà essere modificata e/o revocata in relazione all'andamento della curva epidemiologica.

CLICCA QUI PER TESTO INTEGRALE ORDINANZA DEL 5 NOVEMBRE 2020