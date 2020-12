Ascoli Piceno, iniziato screening di massa. Fioravanti: “Invito tutti i cittadini a fare il test”

di Redazione Picenotime

venerdì 18 dicembre 2020

E' cominciata stamane l’Operazione ''Marche Sicure", il progetto di screening Covid-19 rivolto, gratuitamente e su base volontaria, alla popolazione marchigiana per la prevenzione del contagio e per garantire la tenuta sanitaria e socio-economica del tessuto regionale.





"Iniziata questa mattina la campagna di screening della popolazione nella nostra città - ha dichiarato il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti -. A prenotare il tampone sono state finora circa 2.500 persone, che da oggi hanno iniziato a sottoporsi ai test presso le sedi del palazzetto comunale di Monticelli (via degli Iris) e della Casa della Gioventù a Pennile di Sotto (Piazzale Strulli). Ricordo a tutti che questa campagna di screening è gratuita: basta prenotarsi attraverso il sito www.cureprimarie.it o tramite l’App “Smart4You”. Per coloro che hanno difficoltà nella prenotazione, abbiamo attivato tre sedi di assistenza con orario 9-13 e 15-19: Comando Polizia Municipale (viale Marcello Federici – ingresso carrabile dalla circonvallazione), Biblioteca Monticelli (Largo delle Ginestre, primo piano) e Sala Cola dell’Amatrice (Chiostro di San Francesco). Il giorno dell’appuntamento ogni cittadino deve portare con sé la tessera sanitaria e il modulo di consenso informato, che può essere scaricato dal sito del Comune e va presentato già compilato, onde evitare assembramenti. Il risultato del test viene comunicato a mezzo sms nel giro di pochi minuti, in caso di esito positivo sarà immediatamente programmato il successivo tampone di conferma presso la struttura dell’ospedale Mazzoni. Ringrazio il direttore dell’Area Vasta 5 Dott. Cesare Milani, le forze dell’ordine, la protezione civile, tutti gli operatori, i sanitari e i volontari che in questi giorni saranno impegnati in questa massiccia attività di screening. Il numero di prenotazioni registrate finora è importante, ma è necessario che cresca nei prossimi giorni: l’obiettivo è quello di individuare e tracciare il maggior numero di persone asintomatiche, affinché si possa arginare al meglio il diffondersi del virus. A tutti i cittadini rinnovo pertanto il mio invito a sottoporsi al test, l’adesione di ciascuno di noi è importantissima".

Tra i primi ad effettuare il tampone al Palazzetto dello Sport di Monticelli sono stati il direttore dell'Area Vasta 5 Cesare Milani, il comandante dei Vigili Urbani Patrizia Celani e proprio il sindaco Marco Fioravanti che ha poi parlato al nostro microfono.