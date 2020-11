Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Mercoledì 11 Novembre

di Redazione Picenotime

martedì 10 novembre 2020

Ascoli Piceno

Condizioni di tempo stabile con nubi sparse al mattino e al pomeriggio senza fenomeni di rilievo; in serata il tempo si manterrà asciutto sempre con molte nubi. Temperature comprese tra +9°C e +16°C.

Marche

Tempo stabile nel corso della giornata con nubi sparse su gran parte del territorio al mattino e al pomeriggio; in serata la nuvolosità tenderà ad aumentare con locali piogge sulla costa.

Nazionale

AL NORD

Al mattino nebbie e nubi basse in pianura Padana con forti riduzioni della visibilità, altrove nuvolosità irregolare con locali schiarite. Al pomeriggio deboli piogge o pioviggini in arrivo sulla Liguria di levante e Appennino, in serata estensione delle precipitazioni all'Emilia Romagna.

AL CENTRO

Giornata per lo più nuvolosa sulle regioni centrali con locali nebbie anche fitte al mattino sull'Umbria. Deboli piogge o pioviggini dal pomeriggio in Toscana, in estensione in nottata a Lazio e Umbria. Asciutto sulle altre regioni centrali.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata perturbata sulla Sardegna con nubi irregolari e piogge sparse, cieli generalmente sereni o irregolarmente nuvolosi sulle altre regioni meridionali con precipitazioni assenti.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano