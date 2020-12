Regione Marche, a Gennaio approvazione nuovo regolamento per smaltimento amianto

di Redazione Picenotime

giovedì 31 dicembre 2020

La Regione Marche, con l'Assessorato all'Ambiente, dimostra la sua grande attenzione per le tematiche ambientali e la tutela del territorio. Per quanto riguarda la Legge regionale 22 aprile 2020, n. 14 “Incentivi per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto”, l'assessore regionale all'Ambiente Stefano Aguzzi ha portato a termine un iter che era atteso dallo scorso anno: il regolamento necessario è finalmente pronto e sarà approvato dalla Giunta regionale all'inizio del nuovo anno.



“Abbiamo ripreso in mano questa legge che dà sostegno ai privati che vogliano rimuovere e smaltire amianto – spiega l'assessore Aguzzi -. Lo strumento normativo era stato approvato ad aprile scorso ma non era stato possibile far partire il bando perché, durante la precedente amministrazione, non era stato redatto il regolamento necessario, che invece doveva entrare in vigore entro due mesi. A ottobre, come assessorato all'Ambiente, ho ripreso la questione e in un mese e mezzo ho provveduto a completare l'iter tramite gli uffici: il regolamento, con i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi, è stato redatto e sarà approvato in giunta all'inizio di gennaio. Il passo successivo sarà la pubblicazione del bando, prevista entro il mese di febbraio 2021. Si prevede che i privati che faranno domanda potranno avere un contributo per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto nelle loro proprietà a consuntivo, ovvero avranno il rimborso dopo aver eseguito i lavori e aver presentato un resoconto delle spese sostenute. Il contributo sarà fino a un massimo di 2.000 euro. Per soddisfare tutte le domande sono stati stanziati 200.000 euro con un emendamento al Bilancio preventivo che rifinanzia la Legge regionale 14/2020”.

L'assessore Aguzzi si riserva di vedere quante domande arriveranno da parte dei cittadini per comprendere se il finanziamento stanziato da 200.000 euro sia adeguato per soddisfare le richieste: “Se le risorse non fossero sufficienti, dopo l'approvazione del Bilancio consuntivo a marzo, avremo altri fondi per rifinanziare la Legge. Faremo un'opportuna comunicazione per informare i cittadini di questa opportunità", conclude Aguzzi.