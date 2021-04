Ascoli Piceno, Fioravanti: “Siamo prima città italiana ad organizzare vaccinazioni extra ospedaliere”

di Redazione Picenotime

martedì 13 aprile 2021

Il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, nella sua consueta diretta video social settimanale, ha aggiornato la cittadinanza sui provvedimenti dell'Amministrazione Comunale con le Marche ancora in "zona arancione" nell'ambito del contrasto ai contagi da Covid-19.

"La Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3770 tamponi. I positivi nelle nuove diagnosi sono in tutta la regione 222 e di questi 58 sono in provincia di Ascoli. Abbiamo un lieve aumento che deve farci prestare maggiore attenzione in questo periodo. Abbiamo revocato l'ordinanza di divieto di bevande alcoliche perché non vogliamo ostacolare ulteriormente le attività già in sofferenza. Allo stesso tempo però abbiamo invitato gli esercenti a non vendere bevande alcoliche ai ragazzi, anche se maggiorenni, per evitare il dilagare di questa consuetudine che ci preoccupa - ha dichiarato Fioravanti -. Siamo la prima città italiana a organizzare le vaccinazioni extra ospedaliere. A seguito di un incontro con i vari responsabili, l’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno concederà gratuitamente, oltre al suolo pubblico, dei gazebo attrezzati a tutte le farmacie pubbliche e private del comune per la somministrazione dei vaccini anti-Covid negli spazi esterni adiacenti le farmacie stesse. In questo modo sarà possibile avere ulteriori spazi in cui effettuare le vaccinazioni, in modo da accogliere i cittadini all’aria aperta e senza creare assembramenti. In aggiunta, saranno a disposizione i volontari di Protezione Civile come ulteriore supporto alle varie procedure. E' fondamentale somministrare il maggior numero di vaccini, per questo è nostra intenzione implementare le postazioni in cui poter procedere con le somministrazioni. Ci siamo quindi preoccupati per organizzare la meglio le vaccinazioni nelle farmacie. Dobbiamo far ripartire tutte le attività e vogliamo spingere fortemente le procedure di vaccinazione. In questo modo si potrà riavviare l'economia al più presto. Nel contempo stiamo continuando a chiedere nelle sedi opportune i ristori anche per le spese fisse delle attività che ormai sono in sofferenza da troppo tempo. Mi preme segnalare un importante bando per gli under 40. Un Campus di incubazione per giovani imprese lanciato da Fondazione Garrone e Fondazione Carisap. Vogliamo attrarre sempre più imprese, giovani ed idee per far crescere il nostro territorio. Il Campus si terrà ad Ascoli e sul sito della fondazione Garrone troverete le informazioni necessarie. Ieri abbiamo avuto un importante incontro nella Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini che ringrazio per la sua disponibilità. È stata l'occasione per evidenziare al Governo le tante problematiche del nostro territorio, che ha sofferto prima il sisma e poi la pandemia. Abbiamo chiesto a gran voce un supporto concreto per la ripartenza e per velocizzare la ricostruzione degli edifici pubblici e privati. Prioritari i lavori che sono programmati per 11 scuole. In sinergia con la Regione e con il commissario Legnini abbiamo creato un pool per snellire al massimo le procedure. Entro Aprile verrà emanata l' “Ordinanza Ascoli” che darà possibilità di accelerare la ricostruzione e la ristrutturazione dei vari edifici scolastici. Gli alunni verranno delocalizzati per il periodo necessario e i siti che dovranno ospitare temporaneamente gli alunni saranno scelti anche in base alle proposte che ci arriveranno da dirigenti e genitori. Definiremo entro l'estate le nuove locazioni in modo tale che le famiglie e gli enti scolastici potranno organizzarsi al meglio evitando ulteriori problematiche. Al Ministro abbiamo anche chiesto maggiori investimenti sulle Universita che sono presenti nel nostro territorio inserendo anche un nuovo corso di dottorato che darebbe modo alle imprese di attingere in eccellenze umane che possono sicuramente dare il proprio contributo per il nostro territorio. Una parte delle risorse deve essere inoltre spesa investendo nella cultura, con Ascoli Città Metromontana frutto di un'alleanza con i comuni limitrofi con una visione che vada oltre i meri confini territoriali e le casacche di partito. In settimana a Roma c'è stato un incontro con i vertici Anas che ci hanno assicurato importanti lavori lungo il versante marchigiano della Strada Salaria: oltre ai 17,31 milioni di euro già stanziati per lavori in corso di esecuzione, ne arriveranno altri 5,28 per interventi da attuare nei prossimi mesi. Entro fine aprile verranno inoltre aggiudicati i lavori, dal valore di 64 milioni di euro, per il secondo stralcio del primo lotto della variante Trisungo-Acquasanta, per il quale arriveranno poi 250 milioni per ulteriori interventi di miglioramento della tratta. Sono stati confermati anche i 25 milioni di euro per la variante di Mozzano: soldi che serviranno a mettere in sicurezza un tratto pericoloso della Salaria e che dimostra la grande attenzione che stiamo riservando alle nostre frazioni. Con il professor Giuseppe Catalano abbiamo invece nuovamente affrontato il tema della Ferrovia dei Due Mari, ribadendo la richiesta di finanziamento dello studio di pre-fattibilità di questa opera. Da parte sua e del ministro Enrico Giovannini c’è stata massima apertura verso le esigenze del nostro territorio, tanto che prossimamente il ministro verrà proprio ad Ascoli per tastare personalmente le tante difficoltà infrastrutturali del Piceno e del centro Italia. L’Ambito Territoriale Sociale XXII con il Comune di Ascoli Piceno ente Capofila è in procinto di pubblicare il nuovo avviso relativo all'erogazione degli assegni di cura per soggetti anziani ultrasessantacinquenni in condizione di non autosufficienza. L'assegno è una misura di sostegno economico socio-assistenziale rivolto agli anziani, le cui famiglie attivano interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dai familiari o attraverso assistenti in possesso di regolare contratto di lavoro. Secondo i risultati di uno studio effettuato pochi giorni fa, il nostro comune è al settimo posto per il costo della Tari. Mi preme ringraziare Ecoinnova e Ascoli Servizi Comunali che con il grande lavoro di tutti i loro operai ha portato anche questo risultato oltre a un sensibile aumento di raccolta differenziata. Questi riscontri ci danno fiducia nel portare avanti il nostro progetto “Ascoli Green”. Sempre in tempa di rifiuti, per venire incontro alle richieste dei cittadini che, per motivi di salute legati all'emergenza sanitaria Covid, presso il punto di distribuzione di Ecoinnova, è possibile ritirare il kit per la raccolta differenziata per tutto il mese di aprile 2021".