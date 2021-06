Progetto “IntegrArti - per un sistema circolare'', passeggiata ecologica per le vie di Folignano

di Redazione Picenotime

giovedì 10 giugno 2021

Prosegue il progetto “IntegrArti - per un sistema circolare”, progetto finanziato dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 72 D.Lgs. n. 117/2017) ed il contributo del Comune di Folignano. Dopo la giornata “Puliamo il mondo” presso il Pianoro di San Marco, questa volta IntegrArti propone a tutti i cittadini che vorranno partecipare una “Passeggiata ecologica” per le vie di Folignano. Con le associazioni coinvolte, C.I.S.I. – Centro per l’integrazione e Studi interculturali, Legambiente Marche, Le 5 contrade e Diversamente onlus, l’incontro sarà presso Piazza Simon Bolivar a Villa Pigna alle ore 9.30. Dopo una presentazione del progetto da parte delle istituzioni locali e del presidente Ivano Corradetti di Cisi, associazione capofila di IntegrArti, si proseguirà per le vie del paese con un percorso a piedi che sarà paesaggisticamente interessante e occasione per fare movimento ma soprattutto momento di condivisione civile.



Cittadini di tutte le età infatti si troveranno insieme e con l’occasione, coadiuvate dai volontari di Legambiente onlus, ripuliranno le aree incontrate durante il percorso che richiederanno un ripristino del decoro urbano. Raffaella Vagnoni, consigliere delgato alle Politiche ricreative per l’infanzia e all’Associazionismo sottolinea che “il Comune di Folignano partecipa volentieri all’iniziativa, poiché sposa lo spirito di condivisione del progetto e delle associazioni partecipanti, la voglia di integrare le varie generazioni e soprattutto di ricominciare ad utilizzare il territorio da un punto di vista naturalistico, come dimostrala riapertura di un sentiero importante come quello che lega Folignano a San Marco, mettendo insieme le generazioni all’interno di un progetto culturale”.