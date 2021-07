Coronavirus Marche, in lieve aumento ricoveri e dato positivi. Rimane fermo numero dei decessi

di Redazione Picenotime

giovedì 08 luglio 2021

Secondo i dati comunicati dal Servizio Sanità della Regione Marche, sono diventati 103.924 i casi positivi al Covid-19 registrati in totale nelle Marche: 33.098 ad Ancona, 23.448 a Pesaro-Urbino, 21.377 a Macerata, 10.299 a Fermo e 11.532 ad Ascoli Piceno. A questi vanno aggiunte 4.170 unità provenienti da fuori regione. In totale i ricoverati sono 11 (+3 rispetto a ieri ), dei quali 9 nei reparti ordinari e due pazienti ricoverati in terapia intensiva. In tutto il territorio regionale il numero dei soggetti attualmente positivi è di 1.291 unità (+11 rispetto a ieri), 1.505 sono i casi e i contatti in isolamento domiciliare (1.150 asintomatici e 355 sintomatici), tra queste 24 operatori sanitari. Nella provincia di Ascoli Piceno si contano 727 persone in isolamento ( 580 asintomatiche e 147 sintomatiche), tra cui 10 operatori sanitari.

Nelle ultime 24 ore, secondo il report del Servizio Regionale di Sanità, non sono stati registrati decessi. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono(1.706 uomini e 1.332 donne), il 97,2% con patologie pregresse e con un'età media di 82 anni (983 nella provincia di Pesaro-Urbino, 970 ad Ancona, 515 a Macerata, 290 a Fermo e 245 ad Ascoli Piceno) più 35 residenti in altre regioni.





