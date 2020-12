Makeup box, il nuovo trend beauty 2020

di Redazione Picenotime

giovedì 17 dicembre 2020

Il fenomeno delle beauty box in Italia non accenna a scemare. Sono sempre di più le makeup addicted che decidono di abbonarsi a questo servizio per rimanere al passo con le mode del momento nel mondo beauty.

Chi prova, anche una volta sola, a ricevere un cofanetto pieno di prodotti esclusivi e di alta qualità, non sarà più in grado di farne a meno. Soprattutto se si tratta di prodotti introvabili in Italia ma già famosi all’estero, come quelli contenuti nelle makeup box di Abiby, brand tutto italiano che si è imposto di recente nel settore beauty.

I vantaggi per le iscritte a questo servizio sono veramente numerosi. Abbonandosi alle makeup box sarà possibile, infatti, ricevere ogni mese e ad un prezzo estremamente vantaggioso un pacchetto ricco di prodotti beauty di nicchia, difficilmente reperibili nel negozi tradizionali.

L’abbonamento, inoltre, semestrale o trimestrale, apre le porte a moltissimi vantaggi. Sconti e inviti a eventi speciali sono tra i principali benefici riservati alle abbonate, assieme alla possibilità di entrare in una community affiatata. Una rete di appassionate pronte a fornire consigli e dritte sui prodotti ricevuti.

È soprattutto la qualità l'elemento più importante per Abiby. I brand con cui collabora pongono particolare attenzione agli INCI dei prodotti formulati, in modo da garantire prodotti il più possibile naturali e vegani, nel pieno rispetto dell’ambiente che ci circonda.

Ma quali sono i prodotti che è possibile trovare in una makeup box? Il contenuto spazia da cosmetici per la skincare di viso e corpo, a prodotti per capelli e makeup.

Tutti i prodotti vengono selezionati con cura per creare delle box veramente esclusive, dalla composizione top e adeguate al periodo dell’anno in corso. Il team di esperti che si occupa di questa selezione sceglie solo marchi affermati nel mondo beauty per garantire prodotti affidabili e sicuri.

Tra i brand più famosi che si possono trovare nelle box possiamo citare Grow Gorgeous, marchio inglese specializzato nella cura dei capelli. Nella beauty box di Novembre, ad esempio, è possibile trovare il suo Siero Original Crescita Capelli. Ricco di ingredienti naturali come l’estratto di germogli di grano e la caffeina, stimola le radici per una crescita più sana e voluminosa dei capelli.

Per combattere la secchezza tipica della pelle dovuta al freddo di questa stagione, Abiby ha selezionato la Maschera Contorno Occhi di Mudmasky. Perfetta per una zona sensibile con quella intorno agli occhi, tonifica e nutre in profondità, riducendo visibilmente le rughe e le imperfezioni.

Un altro prodotto dello stesso brand e sempre contenuto nella box di questo mese è la Maschera viso per la protezione dalla luce blu. Indispensabile per chi trascorre tante ore al computer in smart working, perchè protegge dall’invecchiamento cutaneo e rinforza l’elasticità della pelle.