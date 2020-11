Coronavirus, sindaco Ascoli: “Più di 800 casi nel nostro comune. No alla mascherina per i bimbi nelle scuole”

di Redazione Picenotime

sabato 07 novembre 2020

Il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti ha aggiornato anche stasera la cittadinanza sul monitoraggio dell'emergenza Coronavirus in diretta video social.

"Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che oggi i nuovi positivi riscontrati sono stati 631, di questi 64 sono stati registrati nella nostra provincia. I dati ci dicono che al momento nel nostro comune abbiamo più di 800 positivi, numero rilevante che ci impone di prestare attenzione verso noi e gli altri per evitare che fra 15 giorni pagheremo un prezzo ancora più alto in termini di contagi - ha dichiarato Fioravanti -. Non possiamo permetterci di diventare regione arancione per non aggravare una situazione economica già precaria per molti. Negli ospedali della regione, così come in quelli della nostra provincia, non mancano problemi quindi serve massima attenzione e osservanza delle regole da parte di tutti. A proposito di regole, voglio fare un grande plauso ai bambini che nell'ultimo Dpcm sono stati obbligati all'uso della mascherina a scuola anche per quelli che frequentano le classi elementari. Personalmente non trovo giusta questa scelta perché mantenere la distanza tra i banchi ed una quotidiana sanificazione degli ambienti è già sufficiente e rende inutile e crudele far indossare la mascherina mentre si sta seduti al proprio banco. Anche se stanno vivendo un periodo per certi verso drammatico, che segnerà il loro futuro, con responsabilità i bambini si sono adeguati a questa nuova norma, ma è nostra intenzione insistere per far modificare questa parte del Decreto.

Quando sono partiti i lavori in via Trieste, in accordo con la Soprintendenza, avevamo fatto dei sondaggi prima di iniziare le opere di scavo ed era in previsione che potevamo avere dei ritrovamenti storici come spesso accade durante i lavori in centro. In questo caso sono riemersi dei resti di una domus romana ed un tratto di decumano massimo. Sono reperti importanti, potranno arricchire il patrimonio ascolano e la sua storia che deve essere promossa e valorizzata. Ora approfondiremo le indagini cercando comunque di essere celeri per restituire la via alla sua fruizione salvaguardando però la nostra cultura.

Al momento gran parte dell'attività del Comune è per la gestione dell'emergenza ma con enormi sforzi stiamo comunque portando avanti la manutenzione del verde e dei parchi per i bambini così come i grandi progetti tipo il recupero e valorizzazione della Fortezza Pia, il ponte a Monticelli e il progetto del parco fluviale. Sono tutte opere che porteranno la città ad una nuova visione e ad un arricchimento".