Quintana di Ascoli, la rievocazione alla conquista della Sardegna. Fioravanti: ''Una vetrina per il turismo''

La Quintana di Ascoli Piceno sbarca in Sardegna p er la 36° edizione del Festival - Sciampitta in tour , una rassegna internazionale di espressioni popolari che a partire da oggi a mercoledì 15 settembre si svolgerà a Quartu Sant’Elena. Ad annunciarlo è stata la rievocazione attraverso i propri canali ufficiali. '' La delegazione della Quintana sarà composta da 22 elementi tra sbandieratori e musici, in rappresentanza dei sei sestieri e del gruppo comunale. La rievocazione storica ascolana sarà così protagonista di questo festival, che richiama gruppi stranieri a tutto il mondo: ci saranno infatti numerose delegazioni dei paesi dell’est Europa, come Bulgaria, Romania e Ungheria, ma anche il 'Gruppo Machapu' con le sue musiche delle Ande, oltre naturalmente alle numerose rappresentanze sarde. Una grande occasione per portare la Quintana di Ascoli Piceno su un palcoscenico di prestigio e di respiro internazionale, per far conoscere al pubblico italiano e straniero le peculiarità e il fascino storico della rievocazione ascolana. Cinque giorni di spettacoli per veicolare un messaggio di pace e fratellanza tra i popoli attraverso un’immersione nel mondo della cultura folkloristica, con l'allegria dei suoni, dei balli e dei canti a fare da filo conduttore''.