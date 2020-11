Coronavirus, sindaco Ascoli: “Non bisogna anticipare movida, chiedo responsabilità soprattutto ai più giovani”

di Redazione Picenotime

domenica 08 novembre 2020

Il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti è tornato ad aggiornare i cittadini, nella consueta diretta video social serale, sulle iniziative dell'Amministrazione Comunale in piena emergenza Coronavirus.

"Il Servizio di Sanità della Regione Marche ci comunica oggi che sono 502 i nuovi casi positivi, di cui 52 nella provincia di Ascoli Piceno - ha dichiarato Fioravanti -. Nel nostro comune parliamo di oltre 800 casi, tutto ciò non ci deve spaventare ma ci impone a responsabilizzare i comportamenti di tutte le persone per evitare ulteriori contagi. Siamo in una fase molto preoccupante, di grande emergenza, deve essere ben chiaro un messaggio: la chiusura alle 18 di bar e ristoranti non deve anticipare la movida, molti ragazzi ed adulti purtroppo stanno avendo comportamenti non consoni che provocano nuovi casi positivi e intasamenti nei pronto soccorso. Dopo il nuovo Dpcm alle ore 18 chiudono bar e ristoranti ed al 22 c'è il coprifuoco, ma i comportamenti responsabili vanno assunti anche prima. Soprattutto ai più giovani dico di evitare di andare a giro, creare assembramenti e di assumere alcolici. Anche a San Marco purtroppo ci sono stati segnalati comportamenti non corretti, non bisogna puntare il dito contro nessuno ma occorre andare tutti nella direzione del rispetto verso se stessi e degli altri altrimenti ne subiremo le conseguenze tra qualche settimana intasando ulteriormente gli ospedali di Ascoli e San Benedetto. Richiamo nuovamente tutti ad una grande responsabilità, vedo ancora molte persone in giro senza mascherina, dobbiamo assolutamente contenere i contagi e non rischiare che le Marche diventino regione "arancione". I controlli aumenteranno, ma dobbiamo lavorare tutti nella nell'alveo della massima collaborazione. Ringrazio di nuovo i bambini che a scuola si sono comportati veramente bene, utilizzando la mascherina durante le lezioni. Ribadisco che il Dpcm dovrebbe essere modificato in tal senso, non capisco perchè i bimbi debbano essere costretti ad indossare i dispositivi di protezione in aula.

Scadrà il 19 Novembre la possibilità per tutti gli studenti della scuola secondaria di 1° e 2° grado di acquistare gratuitamente libri scolastici per l'anno 2020/2021. Ne possono fare richiesta tutte le famiglie residenti nel Comune di Ascoli Piceno con Isee sotto i 10.632 euro. Abbiamo pubblicato sul sito del Comune il "Bonus per Ascoli Piceno" che stanzia 390mila euro a fondo perduto e che porterà 500 euro in tempi rapidi una tantum alle circa 800 attività produttive e partite Iva del nostro territorio interessate dalle chiusure dei Dpcm di Marzo ed Aprile.

Abbiamo modificato le date dei concorsi pubblici in seguito all'ultimo Dpcm che, al momento, scadrà il prossimo 3 Dicembre. Aggiorneremo tutti attraverso il nostro sito ufficiale. La cultura non si ferma anche in questo momento difficile e per tale motivo, dopo la chiusura della Biblioteca Comunale, abbiamo riattivato il servizio di Medialibrary, ringrazio l'assessore Ferretti ed il direttore Palumbo per l'impegno nell'organizzazione delle attività tramite Youtube e attraverso i prestiti dei libri su prenotazione online. La Biblioteca Gabrielli, inoltre, ha rinnovato l'utilizzo di numerosi libri, è possibile prenotarli contattando il numero telefonico 0736/298852 oppure via mail all'indirizzo prestito.biblioteca@comune.ap.it".